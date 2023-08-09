Festival, kuraklık ve ürün azlığı nedeniyle iptal edildi

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde her yıl düzenlenen 'Payamlı Bardacık Festivali' kuraklık ve ürün azlığı nedeniyle iptal edildi.

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İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde belediye tarafında her yıl düzenlenen Payamlı Bardacık Festivali bu yıl kuraklık ve ürün azlığı nedeniyle iptal edildi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, yaptığı açıklamada “Değerli Güzelbahçe Sakinleri, Her yıl büyük bir coşkuyla düzenlediğimiz ‘Payamlı Bardacık Festivali’, bu yıl maalesef mevsimsel kuraklık ve ürün azlığı sebebiyle iptal etmek zorunda kaldık. Bu kararı almak bizim için de zor olmuştur. Umuyoruz ki, gelecek yıl topraklarımız daha bereketli, festivalimiz ise daha coşkulu olur. Bu vesileyle sizlere en içten saygılarımızı sunuyoruz” dedi. ANKA