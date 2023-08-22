Festivalde çalınan bronz kuş heykelinin başı gölde bulundu

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Köyü'nde hafta sonu düzenlenen Kuşlar Sergisi'nde yer alan Ressam ve heykeltraş Ender Güzey’in çalınan bronz kuş heykelinin başı, sulak alanda bulunarak Jandarmalar tarafından sanatçıya teslim edildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Köyü’nde hafta sonun eski tuz fabrikasında düzenlenen Kuşlar Sergisi’nde yer alan ressam ve heykeltraş Ender Güzey'in Kuşlar isimli bronz heykelinin başı ve sarkaçları serginin son gün gece yarısı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalınmıştı.

Bronz kuş heykelinin başı bugün Milas Jandarma ekipleri tarafından Tuzla Sulak Alanı'nda bulundu. Jandarmalar tarafından heykelin başı Ender Güzey'e teslim edildi. Heykelin çalınan bir parçasını teslim alan Güzey, kendisine ait ARthill Müzesi'ne götürerek heykelin başını monte edip, Jandarmalara teşekkür etti.

Heykelin çalınan sarkaç kısmının da sulak alanda olabileceği, bu yönde çalışmaların devam ettiği belirtildi.