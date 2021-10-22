Festivalde nar yeme yarışması: En hızlı bitiren çeyrek altın kazandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen 'Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde, 'en iyi çekirdeksiz nar yarışması', 'dökmeden en hızlı nar yeme yarışması' ve 'dalında en büyük muz' yarışmaları yapıldı. Yarışmada narı, tanelerini dökmeden rakiplerinden hızlı bitiren Selbihan Ergin, çeyrek altın ödülü kazandı.

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Bu yıl 11’incisi düzenlenen ‘Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali’nin ikinci gününde ziyaretçiler stantları gezerek bilgi aldı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, CHP Milletvekili Aydın Özer, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Muratpaşa Belediye Başkan Ümit Uysal ikinci gününde ziyaret ettikleri festivalde stantları gezdi.

Festival kapsamında dökmeden en hızlı nar yeme, en iyi çekirdeksiz nar ve dalında en büyük muz yarışmaları düzenlendi. Dökmeden en hızlı nar yeme yarışına katılan 6 kişi, birincilik için kıyasıya yarıştı. Selbihan Ergin rakiplerinden önce nar tanesini yere düşürmeden bitirerek birinci oldu. Ali Kaya ikinci, Kemal Coşkun ise üçüncü oldu. Selbihan Ergin, “Birinci oldum, çok heyecanlıyım. Daha önce yarışmaya katılacağımı düşünmüyordum” dedi.

EN İYİ ÇEKİRDEKSİZ NAR

Festivalde en iyi çekirdeksiz nar yarışmasına katılan 11 üreticinin narı, jürinin değerlendirilmesine sunuldu. Tadına bakılanlardan en iyi çekirdeksiz nar yarışmasını Şerife Çetin kazandı. Yarışmada Şadi Tan ikinci, Kemal Coşkun üçüncü oldu.

DALINDA EN BÜYÜK MUZ

En büyük muz yarışmasında ise muz dalları standın önüne asıldı. Muz dallarına, yetiştiği mahallenin adı verildi. Yarışmada Beyrebucak Mahallesi muzu birinci, Güney Mahallesi muzu ikinci, Zeytinada Mahallesi muzu üçüncü oldu. Yarışmada birincilere çeyrek altın, dereceye giren diğer yarışmacılara farklı ödüller verildi. DHA