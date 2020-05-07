‘Festtogether’ evlere konuk olacak

İlki geçtiğimiz sene gerçekleştirilen sürdürülebilir müzik festivali Festtogether, bu sefer İhtiyaç Haritası aracılığıyla corona virüsü salgını sonrasında ortaya çıkan ihtiyaçlara destek olmak için 9 Mayıs Cumartesi evlere konuk olmaya hazırlanıyor.

2015 yılında kurulan, 90’dan binden fazla üyesi olan, 350 sivil toplum kuruluşuyla iş birliği yapan ve bugüne kadar bir milyon 500 binden fazla ihtiyacı gidermiş bir online platform olan İhtiyaç Haritası, festivalde de gün boyu toplanacak desteklerle salgından kaynaklanan ihtiyaçları karşılayacak.

Müziğin iyileştirici ve birleştirici gücünü kullanarak destekçilere ulaşmayı hedefleyen Festtogether'da 9 Mayıs Cumartesi günü birçok ünlü ismin katılacağı konserler ve sohbetler gerçekleştirilecek. Festival netd ve YouTube Türkiye üzerinden canlı yayınlanacak.

ÜNLÜ EV SAHİPLERİ

Festivale Alina Boz, Bade İşçil, Didem Balçın, Gonca Vuslateri, Gupse Özay, Hayal Köseoğlu, Hazal Kaya, İbrahim Selim, İrem Sak, Kubilay Aka, Melikşah Altuntaş, Melis Sezen, Meriç Aral, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Öykü Karayel, Pınar Deniz, Sarp Apak, Şebnem Bozoklu, Tanem Sivar, Yekta Kopan, Yıldıray Şahinler ev sahipliği yapacak.

ONLARCA PERFORMANS

Festivalde Adamlar, Athena, Ayben, Ayşe Tütüncü, Baba Zula, Büyük Ev Ablukada, Can Baydar, Can Bonomo, Ceylan Ertem, Ekin Beril, Elektro Hafız, Emir Yargın, Emre Kula, Erdem Yener, Fatma Turgut, Fazıl Say, Fuat Güner, Gaye Su Akyol, Gazapizm, Gripin, Islandman, Kalben, Karsu, Kerem Görsev, Manga (Ferman Akgül), Melike Şahin, Nova Norda, Nükhet Duru, Özge Fışkın, Pera, Redd, Sertab Erener, Sıla, Şanışer, Şevval Sam, Tuluğ Tırpan, Ufuk Beydemir, Yeni Türkü, Zeynep Doruk performans gösterecek.

Ayrıca paneller de şöyle:

– UNDP ve Mert Fırat ile İklimce Sohbetler

– İhtiyaç Haritası Paneli

– Tider ile Pandemide İnovatif Çözümler

– Google ve Özgür Bolat ile Djital Ebeveynlik

– Sivil Toplum Kuruluşlarının Dayanışma Hikayesi