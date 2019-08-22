Fethiye, Hollywood’a göz kırpttı

Daha önce Hollywood yapımı Cesuryürek (Braveheart), 007 James Bond, Gladyatör gibi filmlerde rol alan Mike Michael, Fethiye'de çekilmesi planlanan yeni film için prodüktör koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.

Hazırlık aşamasında olan ve 2020 yılında çekilmesi planlanan yeni filminin tanıtımı ve planlaması amacıyla Fethiye'ye gelen Michael, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti. Filmin korku türü olacağını söyleyen Michael, Amerikalı ve İngiliz birçok oyuncunun yer alacağını belirtti. 19 yıldır Fethiye'ye gelen ve Ovacık Mahallesi'nde evi bulunan Mike Michael, kendisini Fethiye'nin fahri hemşehrisi olarak gördüğünü ve Fethiye'yi tüm dünyaya tanıtmak amacıyla elinden gelen her şeyi yaptığını dile getirdi.