Feyza Hepçilingiler yeni kitabını çocuklarla kutluyor

Öykü, roman, deneme, anı gibi edebiyatın pek çok türünde eserler veren, dilbilimci yazar Feyza Hepçilingirler’in son çocuk öyküsü Dut Yemiş Bülbül, geçtiğimiz hafta kitabevi raflarındaki yerini aldı. Duyduğu deyimler yüzünden kafası karışan ve soyut-somut kavramlarını birbirine karıştıran bir çocuğun neşeli öyküsünü anlatan kitap, öykünün tiyatro oyununu da içinde barındırıyor.

7’den 70’e her yaştan okurun büyük bir keyifle okuduğu kitapların yazarı Feyza Hepçilingirler de içinden tiyatro oyunu geçen bu son kitabını Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde çocuk okurlarıyla birlikte kutluyor. Kırmızı Kedi Yayınevi’nden yapılan açıklamada, “Dananın kuyruğunu koparan, atı alıp Üsküdar’ı geçen, iki arada bir derede kalan, sözcükleri seven ve Fayza Hepçilingirler’le tanışmak isteyen tüm okurlarımızı Deyimlerle bezeli bu neşeli öykünün bir parçası olmak isteyen minik okurlarımızı,16 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Kartal Belediyesi Masal Müzesi'nde gerçekleşecek söyleşiye bekliyoruz!” denildi.