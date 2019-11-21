Feyzullah Arslan Tiyatroları tek kitap oldu

Polis müdürlüğü döneminde yazdığı sosyal içerikli tiyatrolar, yurt içi ve yurt dışındaki birçok tiyatroda sahnelenen eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Arslan’ın 3 eseri tek kitapta toplandı. Feyzullah Aslan Tiyatroları olarak piyasaya çıkan kitapta, güldüren ve düşündüren diyaloglar yer alıyor.

Farklı kişiliği ile ön plana çıkan ve geçmişte, Antalya, Elazığ, Kocaeli, Gaziantep ve Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcılığı, Milli Savunma Bakanlığı’nda danışmanlık gibi çeşitli görevlerde bulunan Feyzullah Aslan, çalışma sürecinde yazdığı tiyatro eserlerinden 3'ünü tek kitapta topladı. “Ehliyet Senin Neyine Dön Şinasi Evine”, “Yarınlara Geç Kalmadan”, “Bir Dönüş Hikayesi” adını taşıyan eserlerde birçok sosyal olaya parmak basan Aslan'ın kitabı “Feyzullah Aslan Tiyatroları, ‘hayatımız tiyatro” adıyla çıktı.

SOSYAL İÇERİKLİ ESERLER

Sosyal sorunların işlendiği eserde, “Yarınlara Geç Kalmadan” oyunu, bir aile etrafında geçiyor. Karısını aldatan bir babanın işlendiği eserde, ailenin başarılı olan çocuklarıyla ilgilenmedikleri işleniyor. İlgisizliğin çocukların hayatını karartabileceği ve uyuşturucu batağına saplanabileceğini belirtilen eser, devlet tiyatrolarında, özel ve okul tiyatrolarında da ve İsveç, Danimarka ve Almanya'da sergilenmişti.



BİR KARAKOL HİKAYESİ

”Ehliyet Senin Neyine Dön Şinasi Evine” eserinde bir karakolda yaşananlar anlatılıyor. Ana karakterleri bir “Başkomiser” Çaycı Hıdır” ve “Polis Pakize”nin oluşturduğu oyun bir karakolda yaşananları anlatıyor. Oyunda karakoldaki günlük konular esprili bir şekilde anlatılırken, ailesin trafik kazasında kaybeden ve deliren “Fren Osman” karakteri üzerinden, alkollü araç kullanılmasına tepki gösteriliyor.

GURBETÇİ DRAMI

“Bir Dönüş Hikayesi” eserinde ise, Almanya'da yaşayan gurbetçi bir aile anlatılır. Eşi ölen “Süleyman” çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye tatile gider. Annesini kaybettiği için psikolojik sorunlarla büyüyen ailenin küçük oğlu Cesur'un Nurcan adında bir kıza tecavüzüyle başlayan tiyatroda baba, oğlunun hatasını düzeltmeye çalışır. Tecavüze uğrayan Nurcan'ı oğluyla evlendirerek Almanya'ya götürür. Ancak işler “Süleyman”ın istediği gibi yürümez.

Feyzullah Aslan'ın ”Ehliyet Senin Neyine Dön Şinasi Evine” ve “Bir Dönüş Hikayesi” tiyatro eserleri de ülkemizde devlet tiyatroları, polis etkinliklerinde, okullarda ve yurt dışında farklı ülkelerde sahnelendi. Halen Akdeniz Üniversitesi'nde Rektör Müşavirliği yapan, sosyal konularla ilgili çalışmalarına devam eden Arslan'ın “Danca, Manca ve Bence” “Gül, Güldür, Düşündür” “Asayiş Berkemal” adlı eserleri de bulunuyor.