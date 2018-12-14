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Fhin ilk kez İstanbul’da konser verecek
Fhin ilk kez İstanbul’da konser verecek
Fransız elektro-pop, trip-hop prodüktörü Fhin yarın Salon İKSV'de müzik severlerle buluşacak.
Kültür Sanat 14 Aralık 2018 - 15:24

Müzik eğitimini kendi kendine tamamlayan, en büyük tutkusu müzik olan bir prodüktör, gitarist, şarkıcı, davulcu ve ses mühendisi. 2010'ların ikinci yarısına girerken paylaştığı bir dizi single ile dikkatlerini üzerine çekti. İlk kısaçaları A Crack in the Eyes'ı 2016'da yayımladı. Bu EP Fhin'e 5 milyondan fazla dinleyici kazandırdı. EP'yi, Kraak & Smaak, Parcels ve Zimmer gibi isimlerle işbirlikleri takip etti. Son birkaç yıldır yeniden yükselişe geçen Fransız elektronik müzik sahnesinin önemli aktörlerinden birine dönüştü. 2017'de yayımladığı ikinci kısaçaları around.away ile elektronik müzik dünyasının şampiyonlar ligine oynamaya başladı. Chloé Black, Polo & Pan, Crayon, Nude gibi çağdaşlarıyla ortak çalışmaları dans pistlerinin favori parçaları haline geldi. En çok dinlendiği şehirler arasında İstanbul da yer alıyor.

Fhin, Türkiye'de ilk defa saat 22:30’da, Salon'da konser verecek.

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