Fikret Kuşkan, corona virüsü nedeniyle ‘Zalim İstanbul’ dizisinden ayrıldı

Zalim İstanbul dizisinde Agah karakterini canlandıran Fikret Kuşkan, corona virüsü nedeniyle diziye veda etti. Risk grubunda olduğunu açıklayan Kuşkan, "Devam etmekte olduğum bir hayatım ve geçindirmek zorunda olduğum bir ailem var, hayatta kalmak önceliğimdir" dedi.

Kanal D’de yayınlanan Zalim İstanbul setinde uzun bir aradan sonra yeniden çekimlere başlanmaya hazırlanıyordu. Yapımcılığını Avşar Film’in, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği dizide Agah karakterini canlandıran Fikret Kuşkan, projeden ayrıldığını açıkladı.

‘DEVAM EDEMEYECEĞİM’

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Fikret Kuşkan, şöyle dedi:

“Covid19 salgını yüzünden yaşadığımız zorlu pandemi sürecinde, hayati riskli gruba girmeme neden olan kronik hastalıklarım sebebiyle, üzülerek söylüyorum ki çok sevdiği ve 36 bölüm boyunca Agah karakterine hayat verdiğim Zalim İstanbul projesine maalesef devam edemeyeceğim.

DOKTORLARIN KESİN TALİMATI

Bu konuda doktor raporlarım ve yine doktorlarımın bana kesin talimatı mevcuttur. Takdir edersiniz ki bu zorunda kalmadan alınacak bir karar değildir. Devam etmekte olduğum bir hayatım ve geçindirmek zorunda olduğum bir ailem var, hayatta kalmak önceliğimdir. Anlayışı ve şimdiye kadar ki destekleri için yapım şirketimiz Avşar Film’e ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere.”

Dizide, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven, İdris Nebi Taşkın, Bahar Şahin, Sera Kutlubey ve Simay Barlas rol alıyor.



