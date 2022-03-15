Fikret Otyam sergisi açıldı

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde Fikret Otyam koleksiyonuna ait fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

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İletişim Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu'nda fotoğrafçı, gazeteci, yazar ve ressam Fikret Otyam’ın fotoğraflarından oluşan sergi açılışı yapıldı.

2015 yıllında hayatını kaybeden Otyam’ın koleksiyonuna ait eserler, sanatseverlerle buluştu.

Sergi açılışına Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İzlem Vural ve Doç. Dr. Sevil Bayçu, Fakülte Sekreteri Mustafa Uylaş, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Serginin küratörlüğünü yapan İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Devrim Deniz Erol, “Fikret Otyam koleksiyonuna ait bir sergi hazırladık. Kendisi gazeteci, ressam, yazar ve fotoğrafçı olarak biliniyor. 2015 senesinde kendisini 89 yaşında kaybettik. Bu vesileyle fakültemizde hem 7’nci yılını anıyoruz hem de ziyaretçilere fotoğraflarını paylaşıyoruz” dedi. (İHA)