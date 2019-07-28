Fikret Ürgüp’ten ‘Cevapsız Kalan Telgraf’ Everest Yayınları’nda

Edebiyatımızın en sıradışı figürlerinden biri olan Fikret Ürgüp’ün bütün eserlerine Sait Faik Abasıyanık ve Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yazdığı yazılarla devam ediyoruz. Everest Yayınları’ndan yayınlanan dizinin ilk kitabı Çivili Sandıklar’da yayınlanmış ve yayınlanmamış öyküleriyle şiirlerini okurla buluşturmuştu. Bu defa iki dostu üzerine yazdığı yazılarla devam ediyor Ürgüp külliyatına.

“Tertemiz, Akdeniz insanıydı Sait. İçinden kabaran bir deniz. Hiç durulmadan gitti.”

“Hamdi, insanlara hürmet eder ve inanırdı, kendisine inandığı gibi. Fakat insan durumundaki absürdü hissetmekten kurtulamazdı. İçindeki şeytan da buydu.”

Cevapsız Kalan Telgraf bir yazarın; hekimliğini ve dostluğunu unutmadan, edebiyatımızın iki çınarına dair yazdığı yazıları bir araya getiriyor.

“Bir Hikâyeci” ve “Şair” başlıkları altında toplanan yazılarda hem çok keskin bir eleştirel akıl, hem de dostluğun getirdiği oldukça yakın bir bakış var. Bu iki edebiyatçı için belki de ilk defa dile getirilen görüşlerle…

Öykücü, şair, denemeci, ressam ve psikiyatr Fikret Ürgüp'ün bütün eserlerinin ikinci cildi Cevapsız Kalan Telgraf bizi “büyük fotoğraf”a bir adım daha yaklaştırıyor. Selim İleri'nin sunuşuyla…

“Estetik yaklaşımın yanı sıra, iç dünyalarında yaşatılmış Sait Faik'le Tanpınar; acıları, kaygıları, huzursuzluklarıyla, az sevinçleri ve bol mutsuzluklarıyla, yıllar öncesinden bugüne çıkageliyorlar.

Ancak Ürgüp gibi sanat duyuşu çok yüksek bir yazarın sonsuz şefkatiyle.

Veda ediş, özleyiş yazılarında, Ürgüp, bakıyorsunuz, sanki kendinden sonraki zamana seslenmiş.” SELİM İLERİ