Filistin Yalnız Değildir karikatür yarışması sonuçlandı

Yarışma, karikatür, portre karikatür ve poster olmak üzere üç bölümde yapıldı. Karikatür bölümüne 66 ülkeden 3 binden fazla sanat eseri yarışmaya katıldı. Bu katılıma pek çok uluslararası tanınmış sanatçı eşlik etti.

Birinci, ikinci ve üçüncü kazananlara sırasıyla 2 bin Euro, bin 500 Euro ve bin Euro parası ödülüyle birlikte özel tasarlanmış heykel ödülü verildi.

Yarışma Malezya, Polonya, İtalya ve Brezilya’dan dört yabancı sanatçı ve beş İranlı sanatçı tarafından değerlendirildi. Yabancı jüri üyeleri çevrimiçi olarak var oldu.

Karikatür bölümünde ödüller şöyle dağıtıldı:

Birincilik ödülü: Hicabi Demirci / Türkiye

İkincilik ödülü: Mahmood Nazari -İran

Üçüncülük ödülü: Raul Fernando Zuleta-Kolombiya

Yarışmaya en çok katılımcı 62 karikatürcüyle Türkiye’den oldu ve ardından Endonezya ve Çin’den her birinin 42 katılımcısı oldu. Ayrıca Brezilya, Küba, Meksika, Kolombiya, Polonya, İtalya, Almanya’dan birçok sanatçının eserlerini görebiliyoruz.

İrancartoon sitesinde ziyaretçiler tarafından 500 bin kez ziyaret edildi.