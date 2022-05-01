Film endüstrisinin genişlemesi çevre sakinlerini rahatsız etti

Yeşil alanlarıyla öne çıkan İngiltere'deki Hertfordshire bölgesi, Warner Bros.'un stüdyo hazırlıklarından nasibini aldı. Yapım şirketi, bölgede genişlemeye çalışırken hem bölge sakinlerinin hem de çevre dostu kişilerin tepkisiyle karşı karşıya.

Sozcu.com.tr

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Yapım şirketinin, Hogwarts’ın tüm büyücü öğrencilerine yetecek kadar büyük bir otopark ve bir hektardan daha fazla sahne ve yapımcılık için binalar oluşturma planları, sakinleri ve çevre koruma derneklerini kızdırdı.

Aralık ayında Buckinghamshire konseyi, James Bond ve Star Wars filmlerinin yaratıldığı Pinewood Studios’un genişlemesi için planlara izni verdi. Planlar, yeni üretim tesislerinin yanı sıra Pinewood Studio Experience adlı bir ziyaretçi cazibe merkezini de içeriyor. Ancak şimdi, bu genişlemeler ekonomik anlamda katkıda bulunacak olsa da yeşil alanların tahrip edilecek olması çevre sakinlerini rahatsız etmeye başladı.

Chiltern Society, daha fazla film için alan yaratmanın doğaya zarar vereceğini söyledi. Ayrıca yeterli altyapı olmadan endüstri ve trafikte büyük bir artış olacağı da iddia edildi.

ALTYAPI SORUNLARINA NEDEN OLACAK

Netflix ve Amazon gibi içeriğe aç akış devleri yeni yapımlar yaratacakları alan ararken, ülke genelinde yaklaşık 20 yeni stüdyo planlanıyor. Warner Bros gibi geleneksel film stüdyoları, Britanya’nın cömert vergi indirimlerinden ve uzmanlaşmış iş gücünden yararlanmaya devam ediyor. İngiliz Film Enstitüsü’nden alınan rakamlara göre, İngiltere’de geçen yıl film ve yüksek kaliteli televizyon prodüksiyonu için toplam harcama, 2019’a göre 1,3 milyar sterlin artarak 5,6 milyar sterlin oldu.

Bununla birlikte, yaklaşık 7.000 üyesi olan Chiltern Society, genişlemenin yeşil arazilerin kalıcı olarak kaybedilmesine neden olacağını ve hâlihazırda var olan trafik sorunlarının önerilen genişleme ile daha da kötüleşeceğini söyledi.

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