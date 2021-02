Film festivalinden 12 çarpıcı yapım

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin yeni seçkisi 5-28 Mart tarihlerinde dijital ortamda izleyiciyle buluşacak. Festivalin mart seçkisi, prömiyerlerini Venedik, Berlin, Kudüs, Tribeca, Cannes film festivallerinde yapmış ve aralarında sinema tarihinden klasiklerin de yer aldığı 12 filmden oluşuyor. Gösterimleri 5 Mart akşamı 21.00'de başlayacak ve filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri aynı site üzerinden alınabilecek. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5'er gün boyunca izlenebilecek.

İŞTE PROGRAM

Türkçe altyazılı gösterilecek film seçkisinin programı şöyle:

■ Ter / Sweat 5 Mart

■ Takımada / Archipelago 6 Mart

■ Kaçan Kadın / Domangchin yeoja 7 Mart

■ Günler / Rizi 12 Mart

■ Uzaydan Gelen Renk / Color Out of Space 13 Mart

■ Kestirme Yol / Meek's Cutoff 14 Mart

■ Güzel Poz / Good Posture 19 Mart

■ Kiracı / Sublet 20 Mart

■ İnançlı Atlayış: Friedkin Şeytan'ı Anlatıyor / Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist 21 Mart

■ Salinger Yılım / My Salinger Year 26 Mart

■ Bacaklarının Arasındaki Şeytan / El Diablo entre las Piernas 27 Mart

■ Bir Bürokratın Ölümü / La muerte de un burocrata 28 Mart.