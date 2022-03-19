Filmde canlandırdığı rolü şimdi de kaleme alıyor: Riddler, ekim ayında yayınlanacak

The Batman'deki performansıyla göz dolduran Paul Dano, Riddler rolünü canlandırdıktan sonra şimdi de çizgi romanını hazırlıyor. DC, Riddler: İlk Yıl isimli çizgi romanın ekim ayında çıkacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Matt Reeves’in “The Batman” filmi vizyona gireli kısa bir süre olsa da şimdiden devam filmleri beklenir hale geldi. DC ise film beklentisi olan hayranlara şimdilik bir çizgi roman ile karşılık veriyor.

DC Comics, Twitter üzerinden yeni bir Riddler çizgi romanını duyurdu. Üstelik yazarı da son filmin oyuncusu Paul Dano. Paul Dano, canlandırdığı Riddler rolüyle eleştirmenlerden ve izleyicilerden tam not almışken şimdi de canlandırdığı karakterin çizgi romanı için kalemi eline alacak.

Bu, Dano’nun ilk yazarlık deneyimi de değil. Dano, daha önce de Zoe Kazan ile birlikte Wildlife’ın senaryosunu yazmıştı.

Dano, şimdi de Riddler için yazmaya başlayacak. Oyuncunun, film için rolüne kendini kaptırması bu süreçte yardımcı olabilir. Hatta bu konuda Entertainment Weekly’e röportaj veren Dano, bazen Riddler’ın kafasında biraz sıkışıp kaldığını söylüyor:

“Sırf bu karakterden inmek biraz zor olduğu için muhtemelen istediğim kadar iyi uyuyamadığım bazı geceler oldu. Oraya ulaşmak çok fazla enerji gerektiriyor.”

Ayrıca çizgi romanın başlığındaki “İlk Yıl” ibaresi, Frank Miller’ın 1987’deki çığır açan çizgi romanı “Batman: İlk Yıl”a da atıfta bulunuyor.

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