Filmekimi’nde Oscar adayları da var

Bu yıl, 5-14 Ekim tarihleri arasında yapılacak Filmekimi için geri sayım başladı. Filmekimi’nin biletleri bugün satışa çıkarken, festival programında ülkelerin Oscar aday adayları da yer alıyor.

İşte, o filmler:

Belçika’nın adayı seçilen, Cannes'dan en iyi ilk filme verilen Altın Kamera dahil üç ödülle ayrılan, Lukas Dhont imzalı Girl,

Güney Kore’nin adayı seçilen, kült yazar Haruki Murakami’nin öyküsünden sinemaya uyarlanan ve Cannes’da FIPRESCI ödülünü kazanan Burning,

İzlanda’nın adayı seçilen, Kuzey mizahı ve aktivizmi harmanlayan, Benedikt Erlingsson filmi Woman at War,

İtalya'nın en prestijli ödüllerinden Gümüş Kurdeleler'de sekiz dalda ödül kazanan Dogman,

Polonya’nın adayı seçilen, Cannes Film Festivali En İyi Yönetmen ödülü sahibi, bir önceki filmi IDA ile ülkesine En İyi Yabancı Dilde Film Oscar ödülünü kazandıran Pawel Pawlikowski imzalı Cold War,

Japonya’nın adayı seçilen, yılın izleyiciler tarafından en çok beklenen filmlerinden, Hirokazu Kore-Eda imzalı ve Altın Palmiye ödüllü Shoplifters,

Lübnan’ın adayı seçilen, Cannes Film Festivali’nde Jüri Ödülü’nün sahibi olan, Nadine Labaki imzalı dokunaklı dram Capernaum.

Dominik Cumhuriyeti’nin adayı Cocote, Endonezya’nın adayı Marlina the Murderer In Four Acts,

Finlandiya’nın adayı Euthanizer,

Gürcistan’ın adayı Namme,

İsrail’in adayı The Cakemaker,

Kosova’nın adayı The Marriage,

Paraguay’ın adayı The Heiresses,

Venezüela’nın adayı The Family de geçtiğimiz Nisan ayında düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali programında yer aldığını hatırlatalım.