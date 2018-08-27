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FIPRESCI Büyük Ödülü Phantom Thread’e verildi
FIPRESCI Büyük Ödülü Phantom Thread’e verildi
Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) tarafından verilen Büyük Ödül, 2017 yapımı Phantom Thread filminin yönetmeni Paul Thomas Anderson’a gitti.
Kültür Sanat 27 Ağustos 2018 - 15:24

FIPRESCI'nin her yıl dağıttığı Büyük Ödül'ün (Grand Prix) sahibi bu yıl Phantom Thread oldu. Filmin yönetmeni Paul Thomas Anderson, aynı ödülü üçüncü kez kazandı. Anderson daha önce Manolya ve Kan Dökülecek filmleriyle 2000 ve 2008 yıllarında Grand Prix kazanmıştı.

Anderson ödülünü 21 Eylül'de yapılacak olan San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nin açılış töreninde alacak.

Ödül 473 uluslararası film eleştirmeni ve gazetecinin oylarıyla belirlendi. Grand Prix için Soğuk Savaş, Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri ve Zama vardı.

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