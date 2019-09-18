‘Fırtına’ Everest Yayınları’ndan çıktı!

Nobel ödüllü Doris Lessing’in Everest Yayınlar'ından çıkan yarı-otobiyografik roman serisi “Şiddetin Çocukları”nın üçüncü cildi olan Fırtına, ana karakterimiz Martha Quest’in yaşamının başka bir fırtınalı dönemine odaklanıyor.

DORIS LESSING'İN ŞİDDETİN ÇOCUKLARI SERİSİNİN ÜÇÜNCÜ KİTABI FIRTINA ÇIKTI!

“Doris Lessing'in pasif kahramanı Martha, hayatından hiç memnun değil ve bir türlü kendi kaderinin kontrolünü eline alamıyor. Ancak bu romanlar iyi sonla bitmeseler de çok daha geniş ölçekte bir ihtirasın kanıtı olacaklar en azından: kişisel bir hikâyenin izlerini bütün toplumsal ve tarihsel bağlamı içinde yansıtan bir Bildungsroman yazma ihtirası.” J.M. Coetzee

II. Dünya Savaşı yıllarında, Afrika'daki küçük bir şehirde Martha'nın evliliğinin sona ermesi, Komünist mücadele içerisine girmesi ve yeni bir evlilik yapmasıyla hikâyemiz yön değiştiriyor.

Martha ve dâhil olduğu grubun teorik tartışmaları, dünyayı algılama tarzları, mücadele yöntemleri, birey-toplum çatışmaları ve büyük bir hayal kırıklığıyla son bulan idealist hayalleri…

XX. yüzyılın ilk yarısını daha yakından ve içeriden anlayabilmek için Doris Lessing'in Şiddetin Çocukları seri-romanı gerçek bir başucu kaynağı aynı zamanda.

“Eğer 20. yüzyıl yazarları için bir Rushmore Dağı Anıtı olsaydı, üzerine oyulmuş yüzlerden biri kesinlikle Doris Lessing olurdu.” Margaret Atwood