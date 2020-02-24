Fiyat nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre fiyat mı, fiat mı?

Fiyat nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre fiyat mı, fiat mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘fiyat’tır. Fiyat mı, fiat mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘fiyat'tır.

FİYAT NE DEMEK:

1- Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha.

2- Bir mal veya iş gücü için uygun görülen para karşılığı.

3- Bir değer ile para birimi arasındaki ilişki.

FİYAT NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin fiyat mı, fiat mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı fiyat şeklinde olmalıdır.

fiat (Yanlış kullanım)

fiyat (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Okul fiyatlarına gelen zamlar çok tepki çekti.”