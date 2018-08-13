fizy İstanbul Müzik Festivali’nde sahne alacak isimler belli oluyor

5 gün boyunca sürecek olan fizy İstanbul Müzik Haftası'nda Athena, Bülent Ortaçgil, Kenan Doğulu, MFÖ, Teoman gibi isimler yer alacak.

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fizy İstanbul Müzik Haftası, Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production Group organizasyonuyla, fizy ana sponsorluğunda ilk kez 18-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak. Popüler kültür, Türk pop müziği ve yabancı sanatçı ile grupları aynı çatı altında buluşturan fizy İstanbul Müzik Haftası'nda yer alacak ilk isimler açıklandı.

Açıklamaya göre, Athena, Ayhan Sicimoğlu, Bengü, Bülent Ortaçgil, Edis, Emre Altuğ, Kalben, Kenan Doğulu, MFÖ, mor ve ötesi, Nil Karaibrahimgil, Simge Sağın, Tuna Kiremitçi, Sena Şener ve Teoman gibi isimler festivalde sahne alacak.

KONSERLERLE SINIRLI DEĞİL

Yerli sahnenin yıldız isimlerinin yanı sıra Norveçli söz ve beste yazarı, indie folk/pop sanatçısı Erlend Øye & La Comitiva, Peter Kruder ve Richard Dorfmeister'ın ortak projesi Kruder & Dorfmeister ile birlikte konserlere imza atacak.

Türkiye'nin ilk ve tek popüler kültür festivali olmak için yola çıkan fizy İstanbul Müzik Haftası, 18-23 Eylül 2018 tarihlerinde, Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production Group organizasyonu ile Zorlu PSM'de tüm müzikseverlerle buluşacak. Altı gün boyunca gerçekleşecek etkinlikte çeşitli paneller, söyleşiler ve imza günleri de düzenlenecek.