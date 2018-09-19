fizy İstanbul Müzik Haftası MFÖ ile açıldı

Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production Group organizasyonuyla, fizy ana sponsorluğunda gerçekleşen fizy İstanbul Müzik Haftası, Zorlu PSM'de başladı. MFÖ, Turkcell Sahnesi'nde tüm biletleri tükenen unutulmaz bir konsere imza attı. “Ele Güne Karşı”dan “Sarı Laleler”e, “Sakın Gelme”den “Ah Bu Ben”e efsaneleşen şarkılarını seslendiren üçlüye, tüm biletleri tükenen konserde binlerce seveni hep bir ağızdan eşlik etti.
KENT VE MÜZİK KONUŞULDU
fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında, MediaCat'in içerik sponsorluğunda ücretsiz olarak gerçekleşen oturumların ilk gününde “Kent ve Müzik” konuşuldu. “Folktan Popüler ve Kitle Kültürüne: Türkiye'de Müziğin Değişimi ve Süreklilikler”, “Şehirde Caz”, “Kentin Elektronik Yüzü”, “Yaşama Müzikle Tutunanlar: Hip-Hop Gençliği” başlıklı oturumlar müzikseverler tarafından yoğu ilgi gördü. Popüler kültürün dünü, bugünü ve geleceğini mercek altına alacak ufuk açıcı konuşmalar, 21 Eylül'e kadar Zorlu PSM Sky Lounge'da devam edecek.
19 Eylül Çarşamba
Erlend Øye & La Comitiva- Turkcell Platinum Sahnesi
Ayhan Sicimoğlu- Studio
20 Eylül Perşembe
Bülent Ortaçgil – Turkcell Platinum Sahnesi
Kalben – Studio
21 Eylül 2018 Cuma
Ömür Gedik – Turkcell Platinum Sahnesi
Tuna Kiremitçi – Turkcell Platinum Sahnesi
Kruder & Dorfmeister, 25 Years Anniversary, After Party: DJ Style-ist – Studio
Baran Bayraktar – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta
Emre Altuğ – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta
Selda Bağcan – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta
Athena – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta
22 Eylül 2018 Cumartesi
mor ve ötesi – Turkcell Sahnesi Sahne Üstü Ayakta
Teoman – Turkcell Sahnesi Sahne Üstü Ayakta
Kruder & Dorfmeister, 25 Years Anniversary, After Party: DJ Style-ist – Studio
Ece Seçkin – Studio
Nil Karaibrahimgil – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta
Kenan Doğulu – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta
23 Eylül 2018 Pazar
Gripin – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta
Şebnem Ferah – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta
Alper Erözer – Studio
Gökcan Sanlıman – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta
Simge Sağın – Studio
Edis – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta