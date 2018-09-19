fizy İstanbul Müzik Haftası MFÖ ile açıldı

fizy İstanbul Müzik Haftası, MFÖ ile başladı. Festivalde klasikleşen şarkılarını seslendiren MFÖ'nün konserinin yanı sıra müzikle ilgili ilk oturumda da “Kent ve Müzik” konuşuldu.

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Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production Group organizasyonuyla, fizy ana sponsorluğunda gerçekleşen fizy İstanbul Müzik Haftası, Zorlu PSM'de başladı. MFÖ, Turkcell Sahnesi'nde tüm biletleri tükenen unutulmaz bir konsere imza attı. “Ele Güne Karşı”dan “Sarı Laleler”e, “Sakın Gelme”den “Ah Bu Ben”e efsaneleşen şarkılarını seslendiren üçlüye, tüm biletleri tükenen konserde binlerce seveni hep bir ağızdan eşlik etti.

KENT VE MÜZİK KONUŞULDU

fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında, MediaCat'in içerik sponsorluğunda ücretsiz olarak gerçekleşen oturumların ilk gününde “Kent ve Müzik” konuşuldu. “Folktan Popüler ve Kitle Kültürüne: Türkiye'de Müziğin Değişimi ve Süreklilikler”, “Şehirde Caz”, “Kentin Elektronik Yüzü”, “Yaşama Müzikle Tutunanlar: Hip-Hop Gençliği” başlıklı oturumlar müzikseverler tarafından yoğu ilgi gördü. Popüler kültürün dünü, bugünü ve geleceğini mercek altına alacak ufuk açıcı konuşmalar, 21 Eylül'e kadar Zorlu PSM Sky Lounge'da devam edecek.

19 Eylül Çarşamba

Erlend Øye & La Comitiva- Turkcell Platinum Sahnesi

Ayhan Sicimoğlu- Studio

20 Eylül Perşembe

Bülent Ortaçgil – Turkcell Platinum Sahnesi

Kalben – Studio

21 Eylül 2018 Cuma

Ömür Gedik – Turkcell Platinum Sahnesi

Tuna Kiremitçi – Turkcell Platinum Sahnesi

Kruder & Dorfmeister, 25 Years Anniversary, After Party: DJ Style-ist – Studio

Baran Bayraktar – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta

Emre Altuğ – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta

Selda Bağcan – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta

Athena – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta

22 Eylül 2018 Cumartesi

mor ve ötesi – Turkcell Sahnesi Sahne Üstü Ayakta

Teoman – Turkcell Sahnesi Sahne Üstü Ayakta

Kruder & Dorfmeister, 25 Years Anniversary, After Party: DJ Style-ist – Studio

Ece Seçkin – Studio

Nil Karaibrahimgil – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta

Kenan Doğulu – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta

23 Eylül 2018 Pazar

Gripin – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta

Şebnem Ferah – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta

Alper Erözer – Studio

Gökcan Sanlıman – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta

Simge Sağın – Studio

Edis – Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta