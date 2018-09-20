fizy İstanbul Müzik Haftası’nda Indie ve Latin rüzgarı esti

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fizy'nin öncülüğünde gerçekleşen fizy İstanbul Müzik Haftası etkinliklerinin ikinci günde Indie müziğin sevilen ismi Erlend Oye sahne aldı. Indie müziğin kült ikilisi Kings of Convenience ve The Whitest Boy Alive grupları kadar solo işleriyle de dikkat çeken Erlend Oye & La Comitiva konseri ile Turkcell Platinum Sahnesi'nde müzikseverleri buluşturdu. Popüler kültür, Türk pop müziği ve yabancı sanatçı ve grupları aynı çatı altında buluşturan fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında ayrıca, Latin rüzgarı esti. Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars, rengarenk programlarıyla, sonsuz enerjisiyle, kendi müziğimize uyarladığı latin ezgilerle eğlencenin dansın ve muhabbetin doruğunda bir gece yaşattı.

KEYİFLİ SOHBETLER

fizy İstanbul Müzik Haftası'nın paneller ayağında ise keyifli bir sohbet programı gerçekleşti. Gazeteci Kanat Atkaya, Müzik Yazarı Murat Meriç, Kontra Plak'ın Sahibi Okan Aydın ve Yönetmen ve Koleksiyoner İzzet Öz, ‘Müziğin Hazine Avcıları: 21.Yüzyılda Plak'ı konuştu. ‘Modern Dünyada Sanatçının Keşfedilme Günlüğü' konulu panel ise Müzik Yazarı İpek Atcan moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelin konuşmacıları arasında The Away Days grubunun gitaristi ve vokalisti Can Özen, şarkıcı Serel Yereli ve gazeteci Burak Abatay yer aldı. ‘Nesiller Arası Köprü: Remiks Kültürü' paneli ise iletişim danışmanı ve müzik yazarı Taner Turna, Moğollar grubundan Cahit Berkay ve Dj ve Prodüktör Yasin Vural'ın katılımıyla gerçekleşti.

İHA