Fleabag’in tiyatro oyunu Amazon’da yayınlanacak

Phoebe Waller-Bridge’in Emmy ödüllü dizisi Fleabag, yine kendisinin de yer aldığı tiyatro oyunu ile geri dönüyor. Amazon Prime’da yayınlanacak olan oyundan elde edilecek olan gelir, corona virüsünden etkilenenler için başlatılan yardım kampanyalarına bağışlanacak.

ABD’deki izleyiciler için oyun iki hafta boyunca satışta tutulacak ve cuma gününden itibaren oyunu izleyebilecek. İngiltere ve İrlanda’daki izleyiciler ise şu an Soho Tiyatrosu’nun sitesinden gösteriyi 4 euro karşılığında indirebiliyor.

Tiyatro oyunundan elde edilecek gelirler, National Emegencies Trust, NHS Charities Together ve Acting for Others gibi kurumlara aktarılacak. Ayrıca Birleşik Krallık’ta tiyatro endüstrisinde çalışan ve corona virüsü krizinden etkilenen çalışanlara da 2500 euro hibe edilecek.

Phoebe Waller-Bridge yaptığı açıklamada, “Umarım Fleabag’in tiyatro performansı bu izole zamanlarda bize tiyatro eğlencesi sağlarken, aynı zamanda para toplamaya da yardımcı olur. İnanılmaz zor olan bu durumda hayati nedenlerden dolayı apra toplamak için bu üretimden ve telif haklarından feragat eden tüm ortaklarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Fleabag, Phoebe Waller-Bridge tarafından bir kadın oyunu olarak hazırlanarak, ilk olarak 2013 yılında sahnelendi. Dizi versiyonunda ise yine başrolü Waller-Bridge üstlenirken, Sian Clifford, Olivia Colman ve Andrew Scott da kadroda yerini almıştı. Amazon Prime’da yayınlanan dizi, 2 Altın Küre ve 6 Emmy ödülü kazandı.