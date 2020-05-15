Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Flört’ün solisti Ozan Kotra’dan ilk solo albüm
Flört’ün solisti Ozan Kotra’dan ilk solo albüm
Ozan Kotra, Flört grubunun konserlere çıkmadığı, stüdyo kaydı yapmadığı 16 aylık dönemde hazırladığı ilk solo albümü ‘Hava Durumu’nu müzikseverlerle buluşturdu. Albüm plak formatında da yayımlandı.
Kültür Sanat 15 Mayıs 2020 - 10:11

Yaklaşık 3 aylık bir kayıt çalışmasıyla kaydedilen 10 şarkılık albümün, Long Play miksi ve plak kalıbı İngiltere'nin ikonik stüdyosu Abbey Road Stüdyolarında yapıldı.

Anadolu Rock, jazz, funk gibi müzik türlerinin işlendiği Hava Durumu'nda, aşk, sevgi gibi olmazsa olmaz konuların dışında, Kotra'ya has bir mizah anlayışıyla, dostluk ilişkilerindeki absürt yaşanmışlıkları, dünyaya dair evrensel politik sorunlar ve hayatın içinden konular işleniyor..


Hava Durumu; analog synthesizerlardan, nefesli sazlara, kaba ve kimi zaman yerinde duramayan bas gitar ve davul ritmlerinden, naif akustik gitar melodilerine, duvar piyanosunun hüzünlü sesinden, çılgın perküsyonlara kadar geniş bir çerçevede müzikalitesini sunuyor.

Flört üyeleri de bazı şarkılarda eşlik etti ama aynı şarkıda çalmadılar ve vokal yapmadılar.

Son güncelleme: 10:57 - 15.05.2020
Etiketler