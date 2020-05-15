Flört’ün solisti Ozan Kotra’dan ilk solo albüm

Yaklaşık 3 aylık bir kayıt çalışmasıyla kaydedilen 10 şarkılık albümün, Long Play miksi ve plak kalıbı İngiltere'nin ikonik stüdyosu Abbey Road Stüdyolarında yapıldı.

Anadolu Rock, jazz, funk gibi müzik türlerinin işlendiği Hava Durumu'nda, aşk, sevgi gibi olmazsa olmaz konuların dışında, Kotra'ya has bir mizah anlayışıyla, dostluk ilişkilerindeki absürt yaşanmışlıkları, dünyaya dair evrensel politik sorunlar ve hayatın içinden konular işleniyor..



Hava Durumu; analog synthesizerlardan, nefesli sazlara, kaba ve kimi zaman yerinde duramayan bas gitar ve davul ritmlerinden, naif akustik gitar melodilerine, duvar piyanosunun hüzünlü sesinden, çılgın perküsyonlara kadar geniş bir çerçevede müzikalitesini sunuyor.

Flört üyeleri de bazı şarkılarda eşlik etti ama aynı şarkıda çalmadılar ve vokal yapmadılar.