Folklor nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre folklor mu, folklör mü?

Folklor nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre folklor mu, folklör mü?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘folklor’dur. Folklor mu, folklör mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘folklor'dur.

FOLKLOR NE DEMEK: Halk bilimi.

FOLKLOR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin folklor mu, folklör mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı folklor şeklinde olmalıdır.

folklör (Yanlış kullanım)

folklor (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Avrupa ülkelerinin folklorik yapısı ile ilgili bir araştırma tezi yazıyor.”