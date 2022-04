Foo Fighters, Grammy’de sahne almayacak

Foo Fighters, davulcu Taylor Hawkins'in geçen hafta 50 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından pazar günü gerçekleşecek 2022 Grammy Ödülleri'nde sahne almayacağı duyuruldu. Grubun temsilcisi de Foo Fighters'ın Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da yapılacak etkinlikte sahne almayacağını doğruladı.

Foof Fighters davulcusu Taylor Hawkins, 25 Mart’ta grubun Güney Amerika turnesi sırasında Kolombiya’nın Bogota kentindeki otel odasında ölü bulundu. Grup, salı günü planlanan tüm konserlerini iptal ettiklerini duyurmuştu. Ancak Grammy Ödül Töreni’nde sahne alıp almayacakları net değildi.

Grup yaptığı açıklamada, “Foo Fighters’tan kardeşimizin şaşırtıcı kaybı ışığında yaklaşan tüm konser tarihlerini iptal ediyoruz. Birbirimizi planladığımız gibi göremeyeceğimiz için üzgünüz ve bu hayal kırıklığını paylaşıyoruz. Bu zamanı yas tutmak, iyileştirmek, sevdiklerimizi yakınlaştırmak ve birlikte yaptığımız tüm müzik ve anıların kıymetini bilmek için ayıralım” dedi.

Grubun İtalya, Fransa, Almanya, Portekiz, İspanya ve Birleşik Krallık gibi pek çok farklı ülkede yoğun bir konser programı vardı.

“ANISINI ONURLANDIRACAĞIZ”

Grammy’de de sahne alması planlanan grup, Hawkins’in ölümüyle bu programı da iptal etmek zorunda kaldı. CBS’in özel bölüm başkan yardımcısı Jack Sussman yaptığı açıklamada, Grammy organizatörlerinin Hawkins’in ölümünün ardından onu anmak için çalıştıklarını söyledi.

Sussman, “Bir şekilde anısını onurlandıracağız. Katılan herkese saygılı olacak doğru şeyin ne olduğunu bulmak istiyoruz” dedi.

Foo Fighters, pazar günü gerçekleşecek ödül töreninde Making a Fire ile en iyi rock performansı, Waiting on a War ile en iyi rock şarkısı ve Medicine at Midnight ile de en iyi rock albümü olmak üzere üç ödüle aday gösterildi.

Daha önce Alanis Morissette için davul çalan Hawkins, Foo Fighters’a ilk olarak 1997’de William Goldsmith’in gruptan ayrılmasından sonra katıldı ve ilk olarak grubun 1999’da çıkan There Is Nothing Left to Lose albümünde yer aldı.

