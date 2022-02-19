Forrest Gump ekibi 30 yıl sonra bir araya geliyor

Oscar ödüllü Forrest Gump'ın yönetmeni, senaristi ve başrol oyuncusu neredeyse 30 yıl sonra yeni bir proje için bir araya geliyor.

Sozcu.com.tr

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1994’te vizyona giren Tom Hanks’in başrolünde yer aldığı, yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis’in oturduğu ve Eric Roth’un senaryosunu kaleme aldığı Forrest Gump’tan sonra ekip bu defa da bir çizgi roman uyarlaması için bir araya geliyor.

Hanks hem Roth ile hem de Zemeckis ile ayrı projelerde birlikte çalıştı ancak üçlü yeni bir proje için yeniden bir araya geliyor.

Richard McGuire tarafından yazılan ve ilk kez 2014’te yayınlanan “Burada”, tek bir odaya odaklanıyor ve uzun yıllar boyunca uzayda yaşayan, geçmişe dalıp uzak geleceğe bakan çok sayıda insanın hikayesini anlatıyor. Burada, ilk olarak 1989’da altı sayfalık bir çizgi roman olarak tasarlandı. Film Playtone ve ImageMovers tarafından yapılacak.

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