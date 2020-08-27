Fotoğrafçılıkta yeni yetenek keşfi

Bu yıl 3. kez düzenlenecek çok sesli ve multidisipliner yapısıyla fotoğraf sanatını merkezine alarak farklı diyalogları buluşturan 212 Photography Istanbul kapsamında gerçekleşecek Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması başvuruları 20 Eylül tarihine kadar devam ediyor.

212 Photography Istanbul bu yıl 8 – 18 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek ve özel bir rota ile İstanbul'un 5 farklı mekanına yayılacak 212 Photography Istanbul bünyesinde gerçekleşecek fotoğraf yarışması, her yaştan ve milletten, profesyonel ve amatör fotoğrafçıların fotoğraflarına kapılarını açıyor.

Fotoğraf diline yeni keşifler ve değerler katan 212 Fotoğraf Yarışmasının jürisinde fotoğraf ve tasarım dünyasının önde gelen isimleri yer alacak.

Yeni yeteneklerin keşfedileceği yarışmada birinciyi, aralarında tasarımcı Hussein Chalayan, fotoğraf dünyasının en önemli kurumlarından olan Foam'ın Küratörü Kim Knoppers, Avrupa'nın en eski ve önde gelen galerilerinden Photographers' Gallery Direktörü Brett Rogers, işlerini de festival kapsamında göreceğimiz fotoğraf sanatçısı Ellen Kooi, Aperture Magazine Editörü Brendan Embser, Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Metin Çavuş'un yer aldığı değerli bir jüri ekibi belirleyecek.