Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, fotoğrafın bulunması ve ilk fotoğraf gezisinin gerçekleşmesinin 180. yılında çağdaş bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Küratörlüğünü Engin Özendes’in üstlendiği “Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl” başlıklı sergi, 1839 yılında gerçekleşen ilk fotoğraf gezisinin izlediği rotayı günümüz teknikleriyle yeniden keşfeden 10 fotoğraf sanatçısının farklı yorum ve bakış açılarını bir araya getiriyor.

Pera Müzesi, kış sezonunu 5 Aralık 2019 tarihinde izleyiciyle buluşacak “Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl” başlıklı sergi ile karşılıyor. 1839'da, fotoğrafın bulunmasının hemen ardından gerçekleşen ilk fotoğraf gezisi, Marsilya'dan başlıyor, Doğu'nun tarihi şehirlerine ve medeniyetlerine uzanıyordu. Bu ilk fotoğraf gezisinin gerçekleşmesinin 180. yılına atıfla düzenlenen ve aynı rotayı izleyen serginin küratörlüğünü, fotoğraf alanında yaptığı araştırma ve yayınlar ile tanınan Engin Özendes üstleniyor. Sergi, usta fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay'ın aynı rota üzerindeki tarihi kentlerde çektikleri fotoğrafları bir araya getiriyor.

TARİHE DAMGA VURAN GEZİ

Fransız ressam Émile Jean Horace Vernet, diorama tekniğini bulan isimlerden ressam Charles Marie Bouton ve Daguerreotypist Frédéric Auguste Antoine Goupil-Fesquet, 1839 yılının Ekim ayında fotoğraf çekmek üzere Marsilya limanından yola çıkıp Livorno, Malta, Siros, Paros, Naksos, Santorini, İskenderiye, Kahire, Süveyş, Gazze, Kudüs, Nablus, Nasıra, Akra, Sayda, Deir El Qamar, Şam, Trablusşam, Beyrut, Larnaka, Rodos, Kos, İzmir, Çanakkale ve İstanbul gibi şehirlerden geçerler. Ekip bundan tam 6 ay sonra, 1840 yılının Nisan ayında Marsilya'ya geri döner. Frédéric Auguste Antoine Goupil-Fesquet, bu seyahatin izlenimlerini 1843'te yayımlanan Voyage d'Horace Vernet en Orient (Horace Vernet'nin Doğu Seyahati) adlı kitabında aktarır.

“Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl” başlıklı sergide Türkiyeli fotoğraf sanatçıları, aynı rotadaki tarihi şehirlere yaptıkları gezilerde çektikleri karelerle bu kentlere güncel bir bakışla yaklaşıyorlar. Sergi, 1 Mart 2020'ye kadar Pera Müzesi'nde ziyaret edilebilir. Pera Müzesi Salı'dan Cumartesi'ye 10:00 – 19:00 saatleri arasında, Pazar günleri ise 12:00 – 18:00 saatleri arasında gezilebilir. Müzede Cuma günleri hem uzun hem de ücretsiz! “Uzun Cuma”larda müze 18:00 – 22:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. “Genç Çarşamba” günlerindeyse tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.