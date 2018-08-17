Fragman izle: İşte vizyondaki filmler… Üst komşusu ölü bulundu

Bu hafta vizyona giren 'Karanlıkta' filminde evinin üst katında gerçekleşen arbedeyi işiten genç kız ertesi gün komşusunun öldüğünü öğrenir. Vizyonda bu hafta Cin Çıkarması, Benim Adım Osssman, İnanılmaz Aile 2 ve Karanlıkta filmleri var. İşte haftanın filmlerinin konuları ve fragmanları...

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Bayram haftasında merakla beklenen 4 yeni film vizyona girdi.

CİN ÇIKARMASI FİLMİNİN KONUSU

Gözlerinizi kırpmadan izleyeceğiniz ‘Cin Çıkarması’ filmi vizyonda yerini aldı. Filmde 11 yaşındaki otistik Hannah, çok sevdiği, sürekli birlikte vakit geçirdiği ikiz kardeşi Angel’ın ölümüyle sarsılmıştır. Anne ve babasının da ilgisiz tutumları eklenince iyice zor zamanlar geçirmeye başlayan küçük kız, bir yatılı okula gönderilir. Ancak burada da dışlanan Hannah, kafasında bir kadın sesi duymaya başlar. Gün geçtikçe bu kadının buyruklarına harfiyen itaat etmeye başlayacak, bu sesin başka bir dünyaya ait bir varlıktan geldiğini hissedecektir. Yönetmen koltuğunda Mümtaz Yıldırımlar oturuyor.

İNANILMAZ AİLE 2 FİLMİNİN KONUSU

Animasyon film seven izleyiciler için bu hafta ‘İnanılmaz Aile 2’ filmini tavsiye edebiliriz. Filmde Lastik Kız şehri kötü güçlerden korurken, Bob evdeki çocuklarla ilgilenme görevini üstlenmiştir. Violet ve Dash’in yanında yeni doğmuş Jack-Jack’in yeni fark ettikleri ve henüz kontrol edemedikleri güçleri, işini iyice zor bir hale getirmiştir. Ancak Screenslaver adında yeni ve zorlu bir düşmanın ortaya çıkışı, Lastik Kız ile birlikte ailenin diğer üyeleri ve Frozone’un hep birlikte yeni rakibe karşı savaşmalarını gerektirir. Yönetmen koltuğunda Brad Bird oturuyor.

BENİM ADIM OSSSMAN FİLMİNİN KONUSU

Bu hafta vizyona girecek bir diğer film ise ‘Benim Adım Osssman’. Filmin oyuncu kadrosunda Çılgın Sedat, Metin Yıldız, Cengiz Kurtoğlu ve Yıldız Tilbe var. Filmde Kekeme Osman’ın en büyük hayali, bir gazetede köşe yazarı olabilmektir. Bu amaçla ailesinin yanından ayrılıp başka bir eve çıkan Osman’ın yanına kuzeni Fiko ve Dursun’un gelişiyle hayatı bambaşka bir hal alır. Yönetmen koltuğunda ise Çılgın Sedat oturuyor.

KARANLIKTA FİLMİNİN KONUSU

‘Karanlıkta’ filminin yönetmen koltuğunda Anthony Dormer oturuyor. Gerilim türündeki filmin konusu ise şöyle: Gözleri görmeyen piyanist Sofia, bir gün üst komşusu Veronique Radic’in düşerek hayatını kaybettiğini duyar. Bu durum onu, Veronique’in savaş suçlarıyla itham edilen Sırp babası Milos Radic’le karşı karşıya getirir. İstemeden içine çekildiği suç dünyası, Sofia’nın da geçmişinde saklı bazı sırları açığa çıkaracaktır.

Bu hafta vizyonda yerini alan filmler Aytaç Akyurt'un sunumuyla birbirinden güzel fragmanlarıyla Sinefilm Rehberi‘nde.