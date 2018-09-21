Fragman izle: İşte vizyondaki filmler… Eşinin ve kızının intikamını 5 yıl sonra böyle aldı

Bu hafta vizyona giren 'İntikam Meleği' filminde eşini ve kızını kaybeden Riley, 5 yıl eğitim aldıktan sonra intikam için geri döner. Vizyonda bu hafta İntikam Meleği, Bücür, Kapımdaki Aşk ve Cesur Araba filmleri var. İşte haftanın filmlerinin konuları ve fragmanları...

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Eylül ayının üçüncü haftasında merakla beklenen 4 yeni film vizyona girdi.

İNTİKAM MELEĞİ FİLMİNİN KONUSU

İzleyenleri derinden etkileyecek olan ‘İntikam Meleği’ filmde genç anne Riley, kocası ve kızının vahşice öldürülmesiyle sonuçlanan bir saldırıda yaralanmış ve komaya girmiştir. Kendisine geldikten sonra adaletin sağlanması için çabalayan Riley, sistemin ailesinin katillerini koruduğunu fark eder. Sistemdeki bu yozlaşma Riley'in örnek bir vatandaştan bir şehir gerillasına dönüşmesine neden olur. Bunca zaman çektiği acıdan güç alan ve hayal kırıklığını kişisel motivasyon kaynağına çeviren Riley, durdurulamaz bir güç haline gelmek için yıllarını zihnini, bedenini ve ruhunu eğiterek geçirir. Riley şimdi kendi adaletini sağlamak için yeraltı dünyasından, polisten ve FBI’dan bir adım önde olmalıdır. Yönetmen koltuğunda ise Pierre Morel oturuyor.

BÜCÜR FİLMİNİN KONUSU

Komedi film seven izleyiciler için bu hafta ‘Bücür’ filmini tavsiye edebiliriz. Filmde zamanını bilgisayarın başında geçiren, ultra zeki bir çocuk olan Umut tam bir bilgisayar dehasıdır. Annesini hiç görmeyen ve onun kim olduğunu merak eden Umut, onuncu yaşına basmadan önce annesini bulmaya karar verir. Annesini bulmak için internet ve teknolojiden yardım alan Umut üstün becerileri sayesinde annesini izine rastlar. Annesi ile ilgili öğrendiklerinden sonra İstanbul'un yolunu tutan Umut burada bir tesadüf eseri Özge'ye rastlar. Annesini bulmak için sadece 3 günü olan Umut, Özge ile birlikte kendilerini türlü belaların içinde bulur. Genç delikanlı bir yandan annesini bulmaya çalışırken bir yandan da Özge ile peşlerine düşen adamlardan kurtulmaya çalışır. Yönetmen koltuğunda ise Umut Kırca oturuyor.

KAPIMDAKİ AŞK FİLMİNİN KONUSU

Bu hafta vizyona girecek bir diğer film ise ‘Kapımdaki Aşk’ filmin oyuncu kadrosunda Reese Witherspoon, Pico Alexander, Michael ve Nat Wolff var. Filmde 2 çocuk annesi Alice Kinney yeni boşanmış, 40 yaşında bir kadındır. Doğum günü kutlaması için arkadaşlarıyla dışarı çıktığı akşam Harry, George ve Teddy adlı 3 genç ve umut vaat eden sinemacıyla tanışır. Ertesi gün annesinin de ısrarıyla bu gençlere evini açmayı kabul eden Alice’in hayatı, ayrılıklarının ardından evdeki durumu duyunca geri dönen eski eşi Austen Blume’un gelişiyle iyice karışır. Yönetmen koltuğunda ise Hallie Meyers Shyer oturuyor.

CESUR ARABA FİLMİNİN KONUSU

‘Cesur Araba’ filminin yönetmen koltuğunda Yusry Abd Halim oturuyor. Animasyon türündeki filmin konusu ise şöyle: Wheely’nin yarışlarda geçirdiği bir kaza, kariyerinin sona erip taksicilik yapmaya başlamasına, büyük bir borç batağına saplanmasına ve gururunun zedelenmesine neden olmuştur. Ancak günün birinde tanıştığı güzel Bella di Monetti aklını başından alır. Ne var ki Bella’nın Ben adında mafya bir sevgilisi vardır ve Wheely’nin etrafta dolaşmasından hoşlanmamıştır. Bella’yı kaçıran Ben, Wheely’nin üzerine de devasa bir kamyon olan Kaiser’i salar. Wheely, arkadaşı Putt Putt ile birlikte sevdiğini kurtarabilmek için tehlikeli bir maceraya atılır.



Bu hafta vizyonda yerini alan filmler Aytaç Akyurt'un sunumuyla birbirinden güzel fragmanlarıyla Sinefilm Rehberi‘nde.