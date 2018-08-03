Fragman izle: İşte vizyondaki filmler… Şöhretin kapıları bakın nasıl açıldı!

Bu hafta vizyona giren EVA filminde Bertrand, ölmek üzere olan bir müşterisinin yazdığı bir oyun metnini çalarak hak etmediği büyük bir başarı ve şöhretin sahibi olur. Vizyonda bu hafta Karanlık Zihinler, EVA, Christopher Robin ve Sıfırın Altında: Dağdaki Mucize filmleri var. İşte haftanın filmlerinin konuları ve fragmanları...

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Ağustos aynının ilk haftasında merakla beklenen 4 yeni film vizyona girdi.

KARANLIK ZİHİNLER FİLMİNİN KONUSU

Her sahnesini soluksuz izleyeceğiniz ‘Karanlık Zihinler’ filmi vizyonda yerini aldı. Filmde büyük bir salgın, Amerika’daki çocukların büyük kısmını kırıp geçirmiştir. Geriye kalan çok az sayıda çocuk ve genç ise özel yetenekler geliştirince devlet tarafından özel kamplarda tutulmaya başlanmıştır. En güçlülerinden biri olan 16 yaşındaki Ruby Daly buradan kaçmayı başarır ve kendisi gibi kaçak gençlerin olduğu bir gruba katılır. Yetişkinlerden sadece kaçmanın yetmediğini anladıklarında ise direnişleri başlayacaktır. Yönetmen koltuğunda Jennifer Yuh Nelson oturuyor.

EVA FİLMİNİN KONUSU

Dram film seven izleyiciler için bu hafta ‘EVA’ filmini tavsiye edebiliriz. Filmde genç jigolo Bertrand Valade, ölmek üzere olan bir müşterisinin yazdığı bir oyun metnini çalarak hak etmediği büyük bir başarı ve şöhretin sahibi olur. Artık maddi durumu düzelmiş, lüks bir evde yaşamaya başlamıştır. Bertrand’ın yeni yazacağı oyununu sabırsızlıkla bekleyen Régis Grant, ödediği yüklü avansa rağmen hiçbir geri dönüş alamadığı için sabrını yitirmektedir. Bu sırada Bertrand, Eva adında çekici bir eskortla tanışır ve Eva’ya duyduğu takıntılı hisler, genç adamı felaketin eşiğine sürüklemeye başlar. Yönetmen koltuğunda Benoit Jacquot oturuyor.

CHRISTOPHER ROBIN FİLMİNİN KONUSU

Bu hafta vizyona girecek bir diğer film ise ‘Christopher Robin’. Filmin oyuncu kadrosunda Ewan Mcgregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss ve Adrian Scarborough var. Filmde çocukluk yıllarının yakın arkadaşı Ayı Winnie ve diğerleri, artık büyümüş Christopher Robin’in hayatında değildir. İş hayatına dalmış Robin, ailesini de ihmal etmeye başlamıştır. Hayatının çıkmaza girdiğini hissettiği bir anda tekrar Winnie karşısına çıkıverir. Winnie’nin masal dünyasına yıllar sonra geri dönerek arkadaşlarını bulmasına yardım eden Robin, ailesinin kıymetini anlayarak yeniden gerçek dünyaya gider. Ancak Robin’in de yardıma ihtiyacı olduğunu düşünen Winnie, Tigger, Eeyore ve Piglet onun peşinden gerçek dünyaya gelirler. Yönetmen koltuğunda ise Marc Forster oturuyor.

SIFIRIN ALTINDA: DAĞDAKİ MUCİZE FİLMİNİN KONUSU

‘Sıfırın Altında: Dağdaki Mucize’ filminin yönetmen koltuğunda Scott Waugh oturuyor. Dram türündeki filmin konusu ise şöyle: Geçmişte Fransa adına Kış Olimpiyatları’nda yer almış Eric LeMarque, Sierra Nevada dağlarında snowboard yaparken yakalandığı bir kar fırtınası sonucu kaybolur. En yakın medeniyetten kilometrelerce uzakta, yardım ekipleri ve yakınlarıyla iletişime geçmeye çalışırken, dondurucu soğukta günler boyunca hayatta kalmaya çalışacaktır.

Bu hafta vizyonda yerini alan filmler Aytaç Akyurt'un sunumuyla birbirinden güzel fragmanlarıyla Sinefilm Rehberi‘nde.