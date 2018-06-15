Fragman izle: İşte vizyondaki filmler… Zihinlerini birbirlerine aktardılar!

Bu hafta vizyona giren Aklın Gözü filminde bir grup genç ve parlak bilim insanı, bir kuantum bilgisayarı vasıtasıyla zihinlerini birbirine bağlayarak zihinsel gücün özgürce kişiden kişiye aktarılmasını sağladılar. Vizyonda bu hafta Ocean's 8, Aklın Gözü, Dümdüzz Adam ve Tatlı Bela filmleri var. İşte haftanın filmlerinin konuları ve fragmanları...

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Bayram haftasında merakla beklenen 4 yeni film vizyona girdi.

OCEAN’S 8 FİLMİNİN KONUSU

Uzun süredir merakla beklenen ‘Ocean’s 8’ filmi vizyonda yerini aldı. Filmde Danny Ocean’ın uzun süredir ortalarda olmayan kız kardeşi Debbie Ocean şartlı tahliyeyle serbest kalınca çok büyük bir soygun gerçekleştirmeyi planlamıştır. Metropolitan Müzesi’nin her yıl düzenlediği ve son derece seçkin isimlerin katıldığı ‘Met Gala’da, Daphne Kluger’in boynunda taşıyacağı milyonlarca dolar değerindeki mücevheri çalmak istemektedir. Bu amaçla yeteneklerine güvendiği birbirinden yetenekli 7 kadın arkadaşını bir araya getirerek imkansızı gerçekleştirmeye çalışacaktır. Yönetmen koltuğunda Gary Ross oturuyor.

AKLIN GÖZÜ FİLMİNİN KONUSU

Bilim kurgu film seven izleyiciler için bu hafta ‘Aklın Gözü’ filmini tavsiye edebiliriz. Filmde bir grup genç ve parlak bilim insanı, bir kuantum bilgisayarı vasıtasıyla zihinlerini birbirine bağlayarak zihinsel gücün özgürce kişiden kişiye aktarılmasını sağlar. Bu gelişmenin tüm insanlığa yeni ufuklar açması beklenmektedir, ancak bir süre sonra çok daha büyük ve kötü niyetli bir gücün başka planları olduğunu, bu teknolojiyi kitleleri kontrol etmek için kullanmayı düşünenler bulunduğunu fark ederler. Yönetmen koltuğunda Andrew Goth oturuyor.

DÜMDÜZZ ADAM FİLMİNİN KONUSU

Bu hafta vizyona girecek bir diğer film ise ‘Dümdüzz Adam’. Filmin oyuncu kadrosunda Ferdi Sancar, Cezmi Baskın, Efsane Odağ ve Ersin Korkut var. Filmde Taksi şoförü olarak hayatını kazanan Ferdi ve dedesi Cemşit ile birlikte yaşamaktadır. İlerleyen yaşına rağmen fırlamalıkları bitmeyen Cemşit Dede, internet tanıştığı Bulgar Tatyana’yla evlenmeyi kafasına koymuştur. Tatyana’yı Türkiye’ye getirebilmek için yüklü miktarda bir para vermesi gereken Cemşit, tarlasını satmaya karar verir. Ancak emlakçıya giderken yolda yürüyen genç bir kadına çarparlar. Kader’in hafızasını kaybetmesiyle birlikte Ferdi’nin zaten başından aşkın dertlerine bir yenisi eklenir. Yönetmen koltuğunda ise Murat Toktamışoğlu oturuyor.

TATLI BELA CESETLER FİLMİNİN KONUSU

‘Tatlı Bela’ filminin yönetmen koltuğunda Cem Sürücü oturuyor. Komedi türündeki filmin konusu ise şöyle: Çocukluk arkadaşı Arda, Erdem ve Fırat büyüdüklerinde de bağlarını hiç koparmadan hatta aynı evde yaşayarak hayatlarına devam etmektedirler. Bir gece kapılarının önüne bir bebek bırakılır. Hayatlarında daha önce hiç bebek bakma deneyimi olmayan üçlü komik durumlara düşüp bir yandan da bebeğin kimin olduğunu araştırmaya koyulur. Bu sırada Arda ise bebek sayesinde tanıştığı Seren ile yeni bir aşka yelken açacaktır.

Bu hafta vizyonda yerini alan filmler Aytaç Akyurt'un sunumuyla birbirinden güzel fragmanlarıyla Sinefilm Rehberi‘nde.