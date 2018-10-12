Fragman izle: İşte vizyondaki filmler… Sokak çocuklarını evlat edindi, başı derde girdi!

Bu hafta vizyona giren 'Kings' filminde sokak çocuklarını evlat edinen Milie yeni bir sokak çocuğunu eve getirmesiyle beklenmedik bir ittifakın içine girer. Vizyonda bu hafta Uzun Kabus, Yol Arkadaşım 2, Kings ve El Royale'de Zor filmleri var. İşte haftanın filmlerinin konuları ve fragmanları...

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Ekim ayının ikinci haftasında merakla beklenen 4 yeni film vizyona girdi.

KINGS FİLMİNİN KONUSU

Amerikan yakın tarihinin en çok iz bırakmış olaylarından Rodney King’in öldürülmesinden sonra 1992’de Los Angeles’ta gergin hava devam etmektedir. Evlat edindiği çocuklarını büyütmeye ve hayata tutunmaya çalışan Millie Dunbar için de durum bu şekildedir. Ancak King’in ölümünden sorumlu tutulan polis memurlarının dava sonucunda ceza almaması, Los Angeles sokaklarını yangın yerine çevirir. Dunbar ailesini şiddet ve ölüm tehlikesinden korumaya çalışırken pek geçinemediği komşusu Obie Hardison da onlara yardımcı olmaya karar verir. Yönetmen koltuğunda ise Deniz Gamze Ergüven oturuyor.

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİNİN KONUSU

Komedi film seven izleyiciler için bu hafta ‘Yol Arkadaşım 2’ filmini tavsiye edebiliriz. Filmde Onur ve Şeref ilk filmde yaptıkları yolculuğun ve yaşadıkları maceranın ardından 1 yıl geçtiğinde aynı evi paylaşmaya başlamıştır. Şeref aynı zamanda Onur’un menajerliğini üstlenmiş olsa da pek başarılı olamamış, bu da Onur’un eski işine geri dönmeyi düşünmeyi başlamasına neden olmuştur. Bu sırada Şeref’in ayarladığı bir iş yüzünden turneye çıkarlar. Yolculuk her ikisi için de birçok sürpriz sunacaktır. Yönetmen koltuğunda ise Bedran Güzel oturuyor.

UZUN KABUS FİLMİNİN KONUSU

Filmin oyuncu kadrosunda Joey King, Jaz Sinclair, Annalise Basso ve Kevin Chapman var. Filmde 4 genç kızdan oluşan bir arkadaş grubu, Slender Man efsanesinin gerçek olmadığını teyit etmek için bir ritüel gerçekleştirir. 1 hafta sonra içlerinden Katie ortadan kaybolur. Olayı araştıran arkadaşları, Slender Man’in gerçekten var olduğuna inanmaya başlamışlardır. Artık onu akıllarından atmaları, gözlerinin önünden silmeleri mümkün değildir. Yönetmen koltuğunda ise Sylvain White oturuyor.

EL ROYALE’DE ZOR ZAMANLAR FİLMİNİN KONUSU

Filminin yönetmen koltuğunda Drew Goddard oturuyor. Gerilim türündeki filmin konusu ise şöyle: Birbirini tanımayan 7 yabancı, farklı yerlerden başladıkları yolculuklarında California-Nevada sınırında bulunan Tahoe Gölü yakınlarındaki El Royale Oteli’nde bir araya gelir. Hepsinin unutmak ve unutturmak istediği sırları vardır. O akşam hepsinin geçmişleriyle hesaplaşma akşamı olur, kurtuluş için de son şanslarını iyi kullanmaları gerekmektedir.

Bu hafta vizyonda yerini alan filmler Aytaç Akyurt'un sunumuyla birbirinden güzel fragmanlarıyla Sinefilm Rehberi‘nde.