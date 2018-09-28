Fragman izle: İşte vizyondaki filmler… Sürpriz sonuçla yaşantısı değişti

Bu hafta vizyona giren 'Halef' filminde yaşadığı travma sonucu yıllar önce ayrıldığı evine dönen genç bir adamın karşılaştığı sürprizle değişen yaşantısını anlatılıyor. Vizyonda bu hafta Cesur Savaşçılar, Halef, Göktaşı ve Eski Evdeki Büyülü Saat filmleri var. İşte haftanın filmlerinin konuları ve fragmanları...

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Eylül ayının son haftasında merakla beklenen 4 yeni film vizyona girdi.

CESUR SAVAŞÇILAR FİLMİNİN KONUSU

Gerçek bir hikayeden uyarlanan ‘Cesur Savaşçılar’ filmde Milattan sonra 8. yüzyılda Avrupa 2 büyük güce ayrılmış gibidir. Kuzeydeki ırklardan olan Frizler, Avrupa’nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olsalar da halen barbar yöntemlerle ülkelerini yönetmektedir. Buna karşı çıkan Redbad kral olan babasının ardından ülkenin başına geçmeyi bile istememektedir. Bu sırada güneyden gelen Frank’ler, ülkeyi işgal ederek Hıristiyanlık dinini yaymaya başlar. Amcasıyla ters düşen Redbad, bir sala bağlanarak ölüme yollanır, ancak hayatta kalmayı başarır ve Viking kıyılarına dek gider. Bu halkın bir parçası olan Redbad, sonrasında doğduğu ülkesini kurtarmak için geri gelecektir. Yönetmen koltuğunda ise Roel Reine oturuyor.

HALEF FİLMİNİN KONUSU

Dram film seven izleyiciler için bu hafta ‘Halef’ filmini tavsiye edebiliriz. Filmde Mahir, portakal hasadı için Adana’ya yıllardır uzak kaldığı ailesinin yanına gider. Fakat gittiğinde büyük bir sürpriz onu beklemektedir. Abisinin yıllar önce kaybeden Mahir evde abisinin reenkarnasyonu olduğunu iddia eden Halef ile tanışır. Durumu saçma bulan Mahir başlarda Halef’e uzak durmaya çalışır. Fakat Halef’in çocukluklarına dair anlattıkları şeyler Mahir’in kafasının bir hayli karışmasına neden olur. Yönetmen koltuğunda ise Murat Düzgünoğlu oturuyor.

GÖKTAŞI FİLMİNİN KONUSU

Bu hafta vizyona girecek bir diğer film ise ‘Göktaşı’ filmin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Bülent Çolak, Tuna Orhan ve Ceyhun Fersoy var. Filmde Trakya yöresindeki Günebakan köyünde yaşayan halkın en büyük derdi susuzluktur. Buna son vermek isteyen köylüler yağmur duasına çıktıklarında hiç beklemedikleri birşey olur, yağmur yerine göktaşları yağar. Bu olağandışı olay, Amerikalı, Alman ve Rus ajanlarını da köye çeker. Göktaşlarını yüksek bedeller karşılığında satın alan bu yabancılar, köylülerin yanında kurnaz muhtar İsmet için de geçim kapısına dönüşür. İsmet köylülerin sattıkları taş başına bağış toplamaya çalışırken, İsmet’in şarkıcı oğlu Bahadır’ın köyü gelen muhabir Ceylan’a aşık olması, işleri iyice karıştırır. Yönetmen koltuğunda ise Caner Erzincan oturuyor.

ESKİ EVDEKİ BÜYÜLÜ SAAT FİLMİNİN KONUSU

‘Eski Evdeki Büyülü Saat’ filminin yönetmen koltuğunda Eli Roth oturuyor. Bilim Kurgu türündeki filmin konusu ise şöyle: 10 yaşındaki Lewis Barnavelt, ailesinin ölümünün ardından gizemli amcası Jonathan'ın yanına Michigan'a gönderilir. Amcasını tanımaya çalışan Lewis, kısa sürede onun bir büyücü olduğunu keşfeder ve büyülü bir dünyaya adımını atar. Lewis de büyücülüğü öğrenmeye başlar ancak bu güç sadece iyi insanların elinde değildir. Kötü bir büyücü olan Isaac Izard, kıyametten sonra neler olacağını merak etmektedir. Bunun için de kıyamete neden olmak ister. Lewis, Isaac Izard'ın bu isteğini öğrenmiştir. Isaac, amacını gerçekleştirmek için kara büyülü bir saat yapar. Saat var olduğu sürece ilerleyecek ve kıyamet gününe gün sayacaktır. Saati Jonathan'ın evine saklayan Isaac, zaman dolmadan önce ölür. Lewis ve amcası Jonathan zaman dolmadan ve saat Isaac'ın karısı Selena'nın eline geçmeden onu bulmak zorundadır.

Bu hafta vizyonda yerini alan filmler Aytaç Akyurt'un sunumuyla birbirinden güzel fragmanlarıyla Sinefilm Rehberi‘nde.