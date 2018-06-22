Fragman izle: İşte vizyondaki filmler… Tam 16 yıl babası ona hapis hayatı yaşattı!

Bu hafta vizyona giren 'Yabani' filminde Doğduğu günden beri 'baba' diye hitap ettiği bir adamla birlikte büyüyen, evinden hiç çıkmayan Anna, 16 yaşına geldiğinde Şerif Ellen Cooper tarafından kurtarılıp özgürlüğüne kavuşturulur. Vizyonda bu hafta Yabani, Los Angeles'ta Gizli Görev, Renksiz Rüya ve İki Kafadar filmleri var. İşte haftanın filmlerinin konuları ve fragmanları...

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Haziran aynının son haftasında merakla beklenen 4 yeni film vizyona girdi.

YABANİ FİLMİNİN KONUSU

Merakla beklenen ‘Yabani’ filmi vizyonda yerini aldı. Filmde Doğduğu günden beri ‘baba’ diye hitap ettiği bir adamla birlikte büyüyen, evinden hiç çıkmayan Anna, 16 yaşına geldiğinde Şerif Ellen Cooper tarafından kurtarılıp özgürlüğüne kavuşturulur. Evde hapis kaldığı yıllar boyunca dışarıda dolaşan ve çocukları yiyen ‘Yabani’ adlı bir yaratığın korkusuyla büyüyen Anna için dış dünya tedirginlik vericidir, ancak zaman geçtikçe kendi bedeninde hissettiği değişimler, çok daha korkunç başka gerçeklerin açığa çıkacağının habercisidir. Yönetmen koltuğunda Fritz Böhm oturuyor.

LOS ANGELES’TA GİZLİ GÖREV FİLMİNİN KONUSU

Aksiyon film seven izleyiciler için bu hafta ‘Los Angeles’ta Gizli Görev’ filmini tavsiye edebiliriz. Filmde Los Angeles’ta yaşayan bir özel dedektif olan Steve Ford, çok sevdiği köpeği Buddy’nin tehlikeli bir çete tarafından çalınmasıyla büyük üzüntü yaşar. Ancak Steve’in köpeğini sağ salim geri alabilmek için yapmayacağı şey yoktur, birbirinden tehlikeli maceralara atılmak, acımasız kişi ve örgütlenmeleri karşısına almak pahasına bile olsa… Yönetmen koltuğunda Mark Cullen oturuyor.

RENKSİZ RÜYA FİLMİNİN KONUSU

Bu hafta vizyona girecek bir diğer film ise ‘Renksiz Rüya’. Filmin oyuncu kadrosunda Cıvan Güven Tunç, Bilal Bulut, Orhan Alıcı ve Cuma Karaaslan var. Filmde annesini kaybetmiş, 1990’lı yılların siyasi olaylarının hayatını derinden etkilemesine engel olamayan küçük Mirza’nın günleri, Mir Ahmed’in evlerinde bir süre misafir olarak kalmasıyla değişmeye başlar. Yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ali Konar oturuyor.

İKİ AFADAR FİLMİNİN KONUSU

‘İki Kafadar’ filminin yönetmen koltuğunda Victor Azeev oturuyor. Animasyon türündeki filmin konusu ise şöyle: Dünyaya gelen kötü kalpli uzaylılar, buradaki hayvanları kaçırarak karanlık bölgedeki hayvanat bahçesine götürmeye başlamıştır. Dünyadaki hayvan neslini kurtarmak ise iki yakın arkadaş, kunduz Bob ve kedi Max’e kalır.

Bu hafta vizyonda yerini alan filmler Aytaç Akyurt'un sunumuyla birbirinden güzel fragmanlarıyla Sinefilm Rehberi‘nde.