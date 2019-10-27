Frankfurt’ta 11 Türk filmi yarışıyor

Bugün başlayacak olan Frankfurt Türk Filmleri, 1 Kasım’a kadar sürecek. Sunuculuğunu Hakan Bilgin ve Nadide Kepçe'nin üstlendiği açılış gecesinde 13. kez Yaşam Boyu Onur ve Vefa Ödülleri verilecek. Ödüller usta oyuncu Meral Çetinkaya ile usta müzisyen Cahit Berkay’a takdim edilecek.

Vefa Ödüllerini ise Sadri Alışık’ın baş rollerini oynadığı “Turist Ömer” serisi filmlerle büyük bir başarı yakalayan senarist, yönetmen, film yapımcısı, oyuncu, film dağıtımcısı, film müzikçisi, söz yazarı ve besteci Hulki Saner ile erken yaşta aramızdan ayrılan ünlü sinema ve dizi oyuncusu Oya Aydoğan'ın ailelerine takdim edilecek.

‘KAPI’ İLE AÇILIYOR

Kadir İnanır’ı 50’nci sanat yılını kutladığı ‘Kapı’ filmi festivalin 28 Ekim'de açılış filmi olarak başrol oyuncularından Timur Acar'ın katılımıyla sinemaseverlerle buluşacak. Yönetmenliğini Nihat Durak'ın yaptığı başrollerini Kadir İnanır, Vahide Perçin, Timur Acar, Erdal Beşikçioğlu ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı film, yirmi beş yıl önce Mardin'den Berlin'e göç eden bir ailenin hikayesini anlatıyor.

ALTIN ELMA ÖDÜLLERİ BU YIL 7. KEZ SAHİPLERİNİ BULACAK

Türkiye Jürisinin belirlediği adayların Alman sinemacılardan oluşan jüri tarafından değerlendirilmesinden sonra kazanan sanatçılara ödülleri 19.Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M.' in kapanış töreninde takdim edilecek.

ALMANYA’DA YARIŞACAK 11 FİLM

Festivalde şu filmler yarışacak: Anonsa, Aydede, Babamın Kemikleri, Çınar, Güvercin, Güvercin Hırsızları, Halef, İçerdekiler, Kapan, Kardeşler, Sibel.