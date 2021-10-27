Fransa, kitapçıları e-ticaret devlerinden korumak için harekete geçti

Yeni bir Fransız yasası, bağımsız kitapçıları korumayı amaçlıyor. Amazon gibi perakende devlerinin indirimli tekliflerini dengelemek için kitap teslimatlarında minimum fiyatı zorunlu kılıyor.

Sozcu.com.tr

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Fransa’da kitapçılara ayrıca önem veriliyor ve özellikle pandemi döneminde bağımsız kitapçıları korumak ulusal bir öncelik haline geldi.

1981 tarihli bir yasa, kitaplarda yüzde 5’ten fazla indirim yapılmaması için sabit bir fiyattan satılmasını şart koşarken, aralarında Amazon’un da bulunduğu çevrimiçi perakendeciler bu dengeyi bozdu. 2014’te de Fransa Ulusal Meclisi, çevrimiçi kitapçıların müşterilere ücretsiz teslimat sunmasını yasaklayan bir yasa çıkardı. Buna karşılık Amazon da teslimat ücretini sadece bir sentten başlayarak belirlemeye başladı. Bağımsız kitapçılar ise genellikle kitapları yaklaşık 6 dolarlık bir ücret karşılığında teslim ediyorlar.

İNTERNETTEN SATIŞLAR ARTARKEN KÜÇÜK İŞLETMELER ZARAR GÖRDÜ

Kitap ekonomisini koruma çabalarına rağmen, Amazon, Fnac ve Cultura gibi Fransız çevrimiçi mağazaları büyüdükçe birçok bağımsız mağaza ayakta kalmak için mücadele etti.

Fransa senatosunun yakın tarihli bir raporuna göre, yalnızca iki çevrimiçi perakendeci – Amazon ve Fnac – geçen yıl toplam çevrimiçi kitap satışlarının yüzde 80’ini oluşturdu.

Salgının ilk dönemlerinde (Fransa kitapçıları karantinadan muaf tutmadan önce) hükümet nakliye ücretlerini geri ödedi. Yasayı hazırlayan merkez sağ Senatör Laure Darcos, France 24’e verdiği demeçte, bu destek kitapçıların işlerinin yaklaşık yüzde 70’ini sürdürmelerini sağladı ve yasama eylemi için bir itici güç oldu.

Ulusal Meclis en son yasayı bu ay onayladı. Ancak kural henüz uygulanmadı ve minimum teslimat ücreti hâlâ müzakere aşamasında. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da desteğini alan yasa, herhangi bir çevrimiçi perakendeciyi ismen hedef almıyor.

“ÇARPIK REKABETİ DÜZENLEMEK İÇİN”

Fransa Kültür Bakanlığı Reuters’e yaptığı açıklamada, “Bu yasa, çevrimiçi kitap satışlarındaki çarpık rekabeti düzenlemek ve statüko devam ederse ortaya çıkacak kaçınılmaz tekeli önlemek için gerekli” dedi.

Bu arada Amazon, değişikliğe itiraz etti ve yasanın, düşük gelirli tüketiciler ve fiziksel kitapçılara daha az erişimi olanlar üzerinde olumsuz bir etkisi olacağını savundu.

Bir Amazon sözcüsü e-postayla gönderilen açıklamada, “Kitaplara minimum nakliye ücreti getirilmesi, müşterilerin kitaplara eşit erişimini tehdit ediyor, çünkü bu, küçük kasabalarda ve kırsal alanlarda yaşayan düşük gelirli okuyucuları etkileyecek. Bugüne kadar çevrimiçi alışveriş, tüketicilerin nerede yaşarlarsa yaşasınlar kitaplara eşit ve kolay erişimini güçlendirdi” dedi.

Harvard Business School’da bağımsız kitapçılar üzerine çalışan doçent Ryan Raffaelli, bir e-postada yeni yasanın, kitapçıların değerini ulusal kültürün bir parçası olarak yeniden tanımlamayı amaçladığını söyledi.