Fransız sanatçılardan, sosyal medya devlerine çıplak eserleri ‘sansürlemeyi bırakın’ tepkisi

Fransız sanatçılar, sosyal medya devlerinin çıplak resim ve tabloları 'sansürlemesi'ne tepki gösterdi.

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Fransız sanatçılar, sosyal medya devlerinden, çıplak başyapıtları sansürlemeye yönelik ‘gülünç’ politikalarına son vermelerini istedi.

Başkent Paris’teki Güzel Sanatlar Akademisi, sosyal medyadaki ‘aşırı katı kurallar’ nedeniyle resimlerin çevrimiçi olarak sergilenemediğini veya yasaklandığını belirtti.

1648’de ‘Fransa’nın sanatsal mirasını’ savunmak için kurulan kurum, bu platformlarda sanat eserlerinin tanıtımını ‘önemli ölçüde engelleyen’ sayısız sansür örneği olduğunu vurguladı.

‘POTANSİYEL OLARAK PORNOGRAFİK’

Fransız sanatçılar tarafından yapılan açıklamada; “Şirketler, ‘bir sanat eserinin dağıtımını, temsilinin kendi belirledikleri kriterlere tam olarak uymadığı gerekçesiyle sansürleme hakkını talep edemez’ ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya ve teknoloji şirketlerinin isimleri verilmezken, sansürlenen birçok çıplak resim örneğine dikkat çekildi.

Geçen yıl Facebook ve Instagram, Avusturyalı sanatçı Koloman Moser’in 1913 tarihli Liebespaar tablosunu içeren kısa bir videoyu ‘potansiyel olarak pornografik’ olduğu için yasaklamıştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Ekip, kurallara aykırı bir örnek Eugene Delacroix tarafından tasarlanan ve Louvre’da sergilenen Liberty Liderlik Halkası örneğini hatırlattı.

Akademi, şirketlerin ‘bir sanat eserinin dağıtımını, temsilinin kendi belirledikleri kriterlere tam olarak uymadığı gerekçesiyle sansürleme hakkını talep edemez’ dedi.

Fransız ilkokul öğretmeni Frédéric Durand-Baïssas, 2018’de Facebook’a karşı açtığı davayı kazanmıştı. Hukuk mücadelesi, firmanın Gustave Courbet’nin kadın cinsel organını tasvir eden ‘L’Origine du monde’ adlı çıplak resmini yayınlamasıyla hesabını askıya almasının ardından başlamıştı.

INSTAGRAM’IN KARARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ve 2019’da Instagram, Peter Paul Rubens’in bir resminin platformun topluluk standartlarını ihlal ettiğine karar vermiş, bu karar tepkilere neden olmuştu.

Facebook’un ana şirketi Meta’nın bir sözcüsü, topluluk kurallarının sanatsal çalışmalara izin verdiğini, ancak pornografik olarak kabul edilebilecek yüklemelere izin vermediğini söyleyerek akademinin endişelerini reddetti.

Sözcü, “Bu davadaki suçlamalar biraz haddini aşıyor” ifadelerinde bulundu.

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