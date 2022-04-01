Fransız aktör Gerard Depardieu da Putin’i eleştirdi

2013 yılında Rus vatandaşlığı alarak ülkesinde tepki çeken ünlü aktör Gerard Depardieu da Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline sessiz kalamadı. Depardieu, Rusya pasaportunu bizzat elinden aldığı Putin'i eleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir ayı aşkın bir süredir devam ederken birçok sanatçı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i eleştirerek savaşı kınadı.

Bu isimlere Fransa’nın ünlü aktörlerinden Gerard Depardieu dahil oldu…

2013 yılında Rusya vatandaşlığına geçen ve o dönemde gündeme gelen “milyoner vergisi”nden kaçtığı gerekçesiyle tepki toplayan Depardieu, “Rusya’nın Ukrayna’ya çılgınca ve kabul edilemez bir şekilde saldırması”nı eleştirdi.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Depardieu, 2013 yılında Soçi’de bizzat Putin’in elinden Rusya pasaportunu almıştı. Depardieu, “Rus halkı, Vladimir Putin gibi liderlerinin çılgın ve kabul edilemez hamlelerinden sorumlu tutulamaz” dedi. Ünlü oyuncu ayrıca Paris’te 3 gece düzenlenecek konserden elde edilecek geliri savaştan etkilenen Ukraynalılara bağışlayacağını da dile getirdi.

Depardieu’nun açıklamalarına ise yanıt Kremlin’den geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, “Depardieu herhalde durumu tam olarak anlayamadı derken, Rusya’nın bölgede yaşanan durumu anlatmaya hazır olduğunu dile getirdi.