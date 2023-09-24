Fransız rapçi MHD’ye 12 yıl hapis cezası verildi

Yaptığı müzik ile Madonna ve Drake gibi dünyaca ünlü isimlerin de beğenisini toplamayı başaran Fransız rapçi MHD, 2018 yılında yaşanan bir cinayet yüzünden ceza aldı. MHD ile birlikte beş arkadaşı da hapse atıldı.

Sozcu.com.tr

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Ünlü rapçi MHD, 2018 yılında Paris’te arabaya bindirilen ve bıçaklanan genç bir adamı öldürmekten 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık arkadaşlarından beşi de cinayetle ilgili olarak hapse atıldı ve 10 ile 18 yıl arasında cezalar aldılar.

MHD, verdiği son ifadede masum olduğunu söyledi. Mahkeme salonunda yaptığı konuşmada, “Başından beri bu davada masumiyetimi korudum ve masumiyetimi korumaya devam edeceğim” dedi.

söz konusu olay ise, 5 Temmuz 2018 gecesi gerçekleşti. 23 yaşındaki Loic K, Fransa’nın başkentinin 10. bölgesinde siyah bir Mercedes tarafından çarpıldı ve ardından yaklaşık bir düzine kişi tarafından dövüldü ve bıçaklandı.

Gerçek adı Mohamed Sylla olan MHD olay yerinde olduğunu reddetse de olayı penceresinden gören bir bölge sakini ile yaşanan vahşi olayda kullanılan Mercedes’in MHD’ye ait olduğu belirlendi.

Soruşturma raporlarına göre, diğer tanıklar da MHD’yi saç kesiminden veya marka elçisi olduğu Puma’nın tişörtünden tanıdılar. Araba da cinayetten bir gün sonra bir otoparkta terk edilmiş ve yanmış halde bulundu.

MHD, hip-hop ve Afrika geleneklerinin bir karışımı olan afro-trap’a öncülük ediyor ve 2015’te viral hale geldikten sonra üne kavuştu. 29 yaşındaki genç, Ocak 2019’da cinayetle suçlandı ve hapse atıldı. Bir buçuk yıl tutuklu kaldıktan sonra soruşturmalar devam ederken serbest bırakıldı ve yeni bir albüm çıkardı.

Fransa’da Gineli ve Senegalli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen futbol meraklısı sanatçı, Paris Saint-Germain futbol kulübünü öven şarkısı Afro Trap Part 3 (Champions League) ile tanınıyor. Ayrıca MHD yurt dışında da büyük ses getirmiş, Drake ve Madonna gibi dünya yıldızlarının hayranlığını kazanmıştı.

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