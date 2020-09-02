Fransız sanatçı Dedola: Atatürk yaşasaydı 2. Dünya Savaşı bile olmazdı

Bodrum’da 1 Eylül Dünya Barış Günü, kendisini Kemalist olarak tanıtan Fransız Sanatçı Loulou Dedola’nın konseri ve Atatürk kıyafetleri defilesiyle kutlandı. Antik Tiyatro’daki konserde Fransız sanatçının “Ben bir Kemalist yazar ve sanatçı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Mustafa Kemal’in yaşam felsefesi ile yaşamımı sürdürüyorum. Onun ilgili kitaplar yazmaya ve şarkılar yapmaya devam edeceğim. Atatürk yaşasaydı dünyada gerginlik olmazdı" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Antik Tiyatro'da 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Türkiye'de ilk kez sahne alan ve kendisini Kemalist yazar ve sanatçı olarak tanıtan Loulou Dedola konser verdi.

ATATÜRK DÖNEMİ KIYAFETLERİ DEFİLESİ

Konser öncesinde Atatürk dönemi kıyafetleri defilesi düzenlendi. Defilede 14 kadın manken Atatürk döneminde giyilen askeri ve günlük kıyafetlerin tanıtımını yaptı.

Ünlü ressam Bedri Baykam gecede yaptığı konuşmada Dedola’nın yazdığı Atatürk kitaplarını ve onun devrimci kişiliğini anlattı. Baykam “Dedola’yı tanıdıktan sonra Atatürk’ü ne kadar sevdiğini, saydığını ve gerçekten bir Atatürk gibi yaşadığına tanık oldum. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz. Dedola dört dilde yazdığı Atatürk kitapları ile ulu önderi tüm dünyaya tanıtırken yazdığı bir kitapta bu yıl Türkiye’de, Türkçe yayınlanarak kitapçılardaki yerini aldı” dedi.



ATATÜRK İÇİN YAZDIĞI ŞARKIYI OKUDU

Dedola konserine Atatürk için yazdığı şarkı ve asker selamı vererek başladı. Yunanistan ile Akdeniz’de yaşanan gerginlik sırasında bölgeye uçak ve savaş gemilerini göndererek Yunanistan’ı destekleyen ülkesine karşı Atatürk’ü savunan Dedola’nın sözleri geceye damgasını vurdu. Hareketli şarkıları ile dikkat çeken Dedola şarkı aralarında seyircilerin elinden aldığı Türk bayraklarını salladı, sanatseverleri coşturdu.



“KEMALİST OLMAKTAN ONUR VE GURUR DUYUYORUM”

Dedola yaptığı konuşmada , Atatürk'ü tanıdıktan sonra hayatının değiştiğini ve yaşam felsefesi olarak onun ilke ve görüşlerini benimsediğini belirterek “Ben bir Kemalist yazar ve sanatçı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Mustafa Kemal'in yaşam felsefesi ile yaşamımı sürdürüyorum. Onun ilgili kitaplar yazmaya ve şarkılar yapmaya devam edeceğim. Mustafa Kemal yaşasaydı 2. Dünya Savaşı dahil birçok savaş olmazdı. Çünkü o yaşam felsefesini komşuları ile hep barış ve dostluk üzerine kurmuştu” dedi.