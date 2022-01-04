Fransız TV yıldızı, ikizinden birkaç gün sonra Covid’den hayatını kaybetti

Eksantrik kişiliği ve dış görünüşüyle tanınan 72 yaşındaki Fransız televizyon yıldızı Igor Bogdanoff, tek yumurta ikizi Grichka'dan birkaç gün sonra vefat etti. Kardeşlerin her ikisinin de Covid-19'a yenik düştüğü bildiriliyor.

Sozcu.com.tr

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Sun’ın haberine göre, Bogdanoff’un ailesi tarafından yıldızın menajeri aracılığıyla yayınlanan açıklamada, “Barış ve sevgi içinde, çocukları ve ailesiyle çevrili Igor Bogdanoff, 3 Ocak 2022 Pazartesi günü ışığa doğru yola çıktı” denildi.

Grichka’nın corona virüsüne yakalandıktan sonra 18 Aralık’ta hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Igor Nogdanoff’un ayrıca doktora derecesi vardı. Burgonya Üniversitesi’nde teorik fizikte doktora yaptı ve 2000’lerin başında yayınlanan ve birçok endüstri profesyonelinin yanıltıcı olduğuna inandığı fizik makaleleriyle ilgili bir tartışmanın odak noktası oldu.

Sun’ın haberine göre, kardeşler ayrıca Grichka’nın bitcoin’in kaynak koduna katkıda bulunduğunu iddia ettikten sonra kripto para birimi topluluğuyla da ilişkilendirildi.

Ayrıca hayattayken dış görünüşleriyle ilgili de çarpıcı iddialarda bulunuldu. İkizlerin, yüz özelliklerinin plastik cerrahi sonucu olduğu ileri sürülürken Bogdanoff kardeşler bu iddiaları inkar ettiler ve doğal olduklarında ısrar ettiler.

Fransız yayın kuruluşu Le Monde’ye konuşan yakın arkadaşlarına göre, kardeşlerin ikisi de aşısızdı. Hatta aşı karşıtı olduklarına dair de haberler çıkmıştı. Ancak kardeşlerin aşı durumu ve resmi ölüm nedenleri hakkında aile tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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