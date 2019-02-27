Fransızca Filmler Festivali başlıyor

İstanbul ve Ankara Fransız Kültür Merkezleri, İtalyan Kültür Merkezi ve İstanbul Modern işbirliği ile ikincisi düzenlenen 'İlk uzun metrajım' Fransızca Filmler Festivali 7 -11 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

‘İlk Uzun Metrajım’ Fransızca Filmler Festivali, festivali çağdaş yönetmenlerin ilk uzun metrajlı filmleri ile Fransızca sinemayı tanıtmayı amaçlıyor. Dünya Kadınlar Günü'ne de uygun olarak kadın yönetmenleri ve kadın portreleri ön plana çıkarmayı ve kadın meselelerine odaklanmayı amaçlayan Fransız Film Festivali, ayrıca gençlik, kesişen kaderler ve direniş hikayeleri anlatacak. Bir kültürel proje olarak tasarlanan festivalde söyleşiler de düzenlenecek.

Festivalde gösterimlerin tamamı ücretsiz ve Türkçe altyazılı gerçekleşecek. Bu yıl, Léa Fehner ve Julie Bertuccelli konuk yönetmenleri olarak Türkiye'ye gelecek.

Festival kapsamında ilk uzun metraj filmleri gösterilecek yönetmenler arasında, Agnès Varda, Léa Fehner, Julie Bertucelli, Léonor Seraille, Elsa Diringer gibi kadın sinemacıların yanı sıra Philippe Faucon ve Xavier Legrand bulunuyor.