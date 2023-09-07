Freddie Mercury’nin piyanosu için rekor fiyat… 59 milyon liraya satıldı

Freddie Mercury'nin Bohemian Rhapsody'yi bestelediği piyano açık artırmada rekor fiyata satıldı.

Sozcu.com.tr

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Freddie Mercury’nin eski dostu ve mirasçısı Mary Austin, sanatçının özel koleksiyonunu açık artırmaya çıkardı. Koleksiyonda, Mercury’nin 1975’te satın aldığı ve “Killer Queen”, “Bohemian Rhapsody” gibi şarkılarını bestelediği Yamaha G2 model piyano da yer aldı. Piyano, açık artırmada 2,2 milyon dolara (yaklaşık 59 milyon liraya) satıldı.

Açık artırmada ayrıca “Bohemian Rhapsody”nin el yazması taslağı da yaklaşık 1,7 milyon dolara alıcı buldu. Satıştan elde edilen gelirin bir kısmının hayır kurumlarına bağışlanacağı belirtildi.

Satıştan 6 milyon sterlin civarında (yaklaşık 7,5 milyon dolar) gelir beklendiği ve gelirin bir kısmının hayır kurumlarına bağışlanacağı belirtilmişti.

Asıl adı Farrokh Bulsara olan Freddie Mercury, Hint Okyanusu’nun batı kıyısında yer alan Zanzibar Adası’nda 1946’da dünyaya geldi. İngiltere’nin başkenti Londra’da 1970’te Brian May ve Roger Taylor ile birlikte çalışmaya başladı ve Queen’in efsanevi solisti oldu. Grup, dünya çapında 300 milyondan fazla albüm satış rakamına ulaştı. Mercury, 1991’de hayatını kaybetti. (AA)

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