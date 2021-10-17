Freddy Krueger’in eli 380 bin TL’ye satışa çıktı

Dünyanın en çok izlenen Gladyatör, Elm Sokağı Kabusu gibi yapımlarda başrol oyuncularının kullandığı ana ürünler müzayedeye çıkıyor. Online gerçekleşecek müzayedede Elm Sokağı Kabusu'ndan Fredyy Krueger'in elinin 380 bin TL'den satışa konulacağı belirtildi.

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Dünyanın en popüler korku filmleri arasında yer alan kült Elm Sokağı Kabusu filminde Freddy Krueger’in uzun tırnaklı ve kurbanları öldürdüğü eli satışa çıkarılıyor. Film hayranları, önümüzdeki ay yapılacak bir müzayedede Freddy Krueger’ın Elm Sokağı Kabusu setinde kullandığı bıçaklı eldiveni satın alabilecek.

Önümüzdeki ay satışa sunulacak ürünler arasında Elm Sokağı Kabusu filminden Freddy Krueger’ın jilet eldiveni, Russell Crowe’un Gladiator’da giydiği kask ve bir Star Wars X-wing yıldız savaşçısı modeli yer alıyor. Müzayedenin toplam değerinin 5 milyon 500 bin sterlin yanı ortalama 70 milyon TL olduğu belirtildi.

Ürünlerin satışa çıkarılacağı online platform Prop Store’un kurucusu ve CEO’su Stephen Lane, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada “İnsanlar geri dönüp filmi tekrar izledikçe, filmle ilgili bir parçanın yanlarında olması onları heyecanlandırıyor” ifadelerinde bulundu.

Rusell Crowe’un gladyatör kaskı ve yüz siperinin yaklaşık 50 bin sterline (ortalama 636 bin TL) satılması planlanıyor. Freddy Krueger’in elinin ise 380 bin TL gibi bir fiyattan satılması planlanıyor.

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