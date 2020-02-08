Friends ekibi bu kez dönüyor!

Friends ekibi bu kez dönüyor!

Efsane dizi Friends, yeni dijital yayın platformu HBO Max'ın açılışına özel sadece bir kerelik yeniden yayınlanacak.

Geçtiğimiz Ekim ayında Jennifer Aniston’un Instagram hesabı açıp, Friends ekibi ile fotoğraf paylaşması, dizinin tutkunlarını heyecanlandırmıştı. Uzun süredir dizinin tekrar yayınlanması talep ediliyordu. Friends ekibi bu istekleri karşılıksız bırakmadı.

Ekip, yeni dijital yayın platformu HBO Max‘in yayın hayatına başlamasına yardımcı olmak için senaryosuz özel bir buluşma bölümünde bir araya gelecek. Bölüm 1 saat olacak.

TEK BÖLÜMLE MİLYON KAZANACAKLAR

Deadline'a göre Friends oyuncuları Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc ve Matthew Perry'nin her birine özel bölümde alacakları rol için 3 milyon ile 4 milyon dolar arasında ödeme yapılacak.

Orijinal Friends dizisinin ortak yaratıcıları Marta Kauffman ve David Crane‘nin de bu özel projeye dahil olması bekleniyor.