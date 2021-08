Friends koleksiyonunun tanıtımı dizinin oyuncularından geldi

Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc ve David Schwimmer 17 yıllık bir aradan sonra bir araya geldikleri özel bölümün hemen ardından şimdi de ikonik diziye ait koleksiyonun tanıtımı için sosyal medyada güçlerini birleştirdiler.

Dizi dünyasında ayrı bir fenomen olan Firends, 17 yıl sonra çekilen özel bölümden sonra yeni koleksiyonuyla dikkat çekiyor. “We were on a break”, “I know”, “Smelly cat” gibi birbirinden unutulmaz replikler tişörtler, kupalar, kapüşonlular ve şapkalarla buluşuyor.

Koleksiyonun tanıtımı ise dizi oyuncularından geliyor. Pazartesi günü Aniston, Cox, Kudrow, Perry, LeBlanc ve Schwimmer, ilk resmi “Friends” ürün koleksiyonunu duyurmak için Instagram’da güçlerini birleştirdi.

Aniston, Cox ve Schwimmer ayrıca koleksiyondan elde ettikleri gelirin yarısının hayır kurumlarına bağışlanacağını da paylaştı.

52 yaşındaki Aniston, Monica’nın unutulmaz repliği “I know”un yazılı olduğu bir tişört ve Ross ile 17 yıl sonra bile anlaşamadıkları ayrılıklarına atıfta bulunan “We were so not on a break” yazılı şapkasıyla poz vererek Instagram’da paylaşım yaptı. Cox ise dizinin unutulmaz jenerik müziğinin sözlerinden “I’ll be there for you” yazan bir tişört ile paylaşımını yaptı.

Koleksiyon şimdilik ilk üç sezondan alıntılarla karşımıza çıkıyor.

