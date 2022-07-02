HAYAT
Abone Ol

Friends yaratıcısı Marta Kauffman’dan 4 milyon dolarlık bağış

Friends dizisinin yaratıcılarından Marta Kauffman, dizideki çeşitlilik eksikliğinden dolayı özür diledi ve eski üniversitesine 4 milyon dolar bağışladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:19 - 02 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Friends yaratıcısı Marta Kauffman’dan 4 milyon dolarlık bağış

Popüler diziyi David Crane ile birlikte yazan Marta Kauffman, bir zamanların popüler dizisinin çeşitlilik eksikliğinden dolayı özür diledi.

65 yaşındaki Kauffman, Los Angeles Times’a şunları söyledi: “George Floyd’a olanlardan sonra, hiç bilmediğim şekillerde sistemik ırkçılığa alışmış olduğumu fark ettim.”

Marta Kauffman

2003’teki gösteride çeşitlilik eksikliği eleştirilerinin ardından, aktris Aisha Tyler, Ross’un sevgilisi Dr Charlie Wheeler’ı oynamak için seçildi. Ancak Tyler sadece dokuz bölüm dizide kaldı.

Kaufman, “Suçlu olduğunu kabul etmek kolay değil. Aynada kendine bakmak acı veriyor. 25 yıl önce daha iyisini bilmediğim için utanıyorum” dedi.

Fenomen dizinin yaratıcısı, mezun olduğu Massachusetts’teki Brandeis Üniversitesi’ne bağış yaparak özür diledi. 4 milyon dolarlık bağış, Afrika ve Afro-Amerikan çalışmaları bölümüne gidecek.

Friends, 1994’ten 2004’e kadar NBC’de yayınlandı ve on sezon sürdü. Gösteri; David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow ve Matthew Perry tarafından oynanan altı arkadaşın hayatını anlattı.

Friends oyuncusu 67 yaşında hayatını kaybetti İlginizi Çekebilir Friends oyuncusu 67 yaşında hayatını kaybetti Friends yıldızından samimi açıklama: 'Yeni bir oyuncu kadrosuyla görmeyi çok isterim' İlginizi Çekebilir Friends yıldızından samimi açıklama: 'Yeni bir oyuncu kadrosuyla görmeyi çok isterim' Friends yıldızı yeni bakım ürünlerini tanıttı İlginizi Çekebilir Friends yıldızı yeni bakım ürünlerini tanıttı