Friends yaratıcısı Marta Kauffman’dan 4 milyon dolarlık bağış

Friends dizisinin yaratıcılarından Marta Kauffman, dizideki çeşitlilik eksikliğinden dolayı özür diledi ve eski üniversitesine 4 milyon dolar bağışladı.

Sozcu.com.tr

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Popüler diziyi David Crane ile birlikte yazan Marta Kauffman, bir zamanların popüler dizisinin çeşitlilik eksikliğinden dolayı özür diledi.

65 yaşındaki Kauffman, Los Angeles Times’a şunları söyledi: “George Floyd’a olanlardan sonra, hiç bilmediğim şekillerde sistemik ırkçılığa alışmış olduğumu fark ettim.”

2003’teki gösteride çeşitlilik eksikliği eleştirilerinin ardından, aktris Aisha Tyler, Ross’un sevgilisi Dr Charlie Wheeler’ı oynamak için seçildi. Ancak Tyler sadece dokuz bölüm dizide kaldı.

Kaufman, “Suçlu olduğunu kabul etmek kolay değil. Aynada kendine bakmak acı veriyor. 25 yıl önce daha iyisini bilmediğim için utanıyorum” dedi.

Fenomen dizinin yaratıcısı, mezun olduğu Massachusetts’teki Brandeis Üniversitesi’ne bağış yaparak özür diledi. 4 milyon dolarlık bağış, Afrika ve Afro-Amerikan çalışmaları bölümüne gidecek.

Friends, 1994’ten 2004’e kadar NBC’de yayınlandı ve on sezon sürdü. Gösteri; David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow ve Matthew Perry tarafından oynanan altı arkadaşın hayatını anlattı.

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