Friends yıldızı hayatını anlatacak

Friends yıldızı Matthew Perry, Friends dizisinin perde arkasını ve bağımlılığını odağına aldığı bir otobiyografi yazıyor. Kitabın 2022'nin sonbaharında satışa sunulması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Friends dizisinde Chandler Bing karakteriyle ünlenen Perry, hayatını kaleme alıyor. Perry, kitabında kariyerinde önemli bir yere sahip olan Friends dizisinin perde arkasında neler yaşandığına ve uzun bir süre tedavi gördüğü bağımlıkla ilgili sorununa odaklanmayı düşünüyor.

Matthew Perry, 1997’de ve ardından 2001’de rehabilitasyona girdi. 2016’da BBC Radio 2’ye verdiği demeçte, “Sanırım üç yılını hatırlamıyorum” diyerek yaşadığı bağımlılığı vurguladı.

Perry, bir jet ski kazasının süreci hızlandırdığını ve onu ağrı kesicilere bağımlı hale getirdiğini söyledi: “Amacım onunla bir sorun yaşamak değildi. Ama en başından beri, bana hissettirdiklerini beğendim ve daha fazlasını almak istedim” dedi. Dizi boyunca sık sık kilo alıp veren Perry, özellikle 20 kilo kaybından sonra izleyicilerin dikkatini çekti. Perry bunun için de “Kontrolden çıkmıştım ve çok sağlıksızdım” diyor.

Perry, dizinin özel bölümü The Reunion’da da şüpheli tavırlarıyla dikkat çekti. Yıldız oyuncu, sözcükleri sık sık geveleyince hayranlarının “yoksa yine mi” yorumlarıyla karşılaşmış ancak daha sonra arkadaşları ve yapım tarafından yapılan açıklamalarda bir diş tedavisi gördüğü için bu şekilde olduğu belirtilmişti.

Perry’nin henüz ismi belli olmayan kitabının 2022 sonbaharında çıkması planlanıyor.

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